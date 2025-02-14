В ПМР заявили о деградации переговорного процесса с Молдавией
Игнатьев: ситуация в переговорах Молдавии и Приднестровья деградирует
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Ситуация в переговорном процессе Молдавии и Приднестровья деградирует, заявил в пятницу журналистам глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Обсудили текущую ситуацию переговорного процесса. К сожалению, ситуация деградирует. Вы знаете, что все проблемы, которые у нас за последние годы появились, они во многом обусловлены отсутствием нормального диалога и нормальных подходов со стороны Кишинева… Надеемся на то, что общими усилиями нам удастся как раз вернуть переговоры в нормальное русло", - сказал Игнатьев по итогам встречи с спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Ленком.
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Глава МИД ПМР также отметил, что приднестровская сторона обратила особое внимание ОБСЕ на текущее положение дел, связанное с гуманитарно-энергетическим кризисом в Приднестровье.
По его словам, Тирасполь сейчас очень заинтересован в активизации финского председательства в ОБСЕ в этом году в процессе молдавско-приднестровского урегулирования. "Нам необходимо добиваться конкретных практических решений. Нам нужна динамика на разных уровнях переговорного процесса, и без планирования такой работы двигаться дальше очень сложно. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы сосредоточимся как раз на практическом измерении нашего взаимодействия… Мы обратили внимание на то, что глобальный контекст, он тоже влияет на ситуацию, в том числе в молдо-приднестровском взаимодействии. Соответственно, конечно же, наш процесс не может двигаться в отрыве от глобального контекста", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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