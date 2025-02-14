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Сийярто заявил об иностранном финансировании протестов в Сербии

Сийярто заявил об иностранном финансировании протестов в Сербии - РИА Новости, 14.02.2025

Сийярто заявил об иностранном финансировании протестов в Сербии

Протесты студентов и сторонников оппозиции в Сербии организуются и финансируются из-за границ государства, как показывает венгерский опыт, заявил министр... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:56:00+03:00

2025-02-14T13:56:00+03:00

2025-02-14T13:56:00+03:00

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БЕЛГРАД/БУДАПЕШТ, 13 фев – РИА Новости. Протесты студентов и сторонников оппозиции в Сербии организуются и финансируются из-за границ государства, как показывает венгерский опыт, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Сербию. Массовые протесты в Сербии продолжаются практически ежедневно уже три месяца. Глава МИД Венгрии находится в Сербии с рабочим визитом, где в четверг провел встречи с главой МИД Марком Джуричем и министром горного дела и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович. "Это не само появляется внутри страны, но из-за границы. Отлично знаем это ощущение, потому что у нас были большие протесты много лет назад, после выборов. Выяснилось, что их финансировали неправительственные организации и правительства из-за границы. Думаю, что факт того, что (президент США Дональд - ред.) Трамп пресечет эти каналы финансирования (остановкой работы USAID - ред.) будет положительным", - заявил Сийярто в эфире Радио и телевидения Сербии в пятницу. Он отметил, что роль Сербии как крупнейшей страны региона западных Балкан велика, от нее зависит безопасность и стабильность всего региона. "Если Сербия стабильна, то это хорошо для венгров, которые живут в ней, и для Венгрии из-за хорошего сотрудничества между двумя странами. Верим президенту (Александру) Вучичу и правящей коалиции с солидным большинством в парламенте, надеемся, что попытка дестабилизации Сербии не удастся", - сказал глава МИД Венгрии, добавив, что в интересах ЕС принять Сербию в свои ряды. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября и гибели 15 человек. Дело в феврале передано прокуратуре по оргпреступности. Власти Сербии считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов". Глава правительства Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране. Президент Александр Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в марте после консультаций с партиями, состояться волеизъявление может в начале мая. Согласно сербскому законодательству, Скупщина (парламент) на ближайшем заседании должна констатировать отставку премьера. После этого начинается срок в 30 дней в рамках которых президент может предложить нового носителя мандата на формирование правительства для утверждения его и кандидатов в министры и их программы парламентом. Если этого не произойдет, президент распускает парламент и назначает срок новых выборов, не позднее 60 дней от назначения даты их проведения.

https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html

https://ria.ru/20250203/serbiya-1997173944.html

https://ria.ru/20250210/vuchich-1998506766.html

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