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В России сократилось число злостных неплательщиков штрафов ГИБДД - РИА Новости, 14.02.2025
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11:53 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/shtraf-1999340183.html
В России сократилось число злостных неплательщиков штрафов ГИБДД
В России сократилось число злостных неплательщиков штрафов ГИБДД - РИА Новости, 14.02.2025
В России сократилось число злостных неплательщиков штрафов ГИБДД
Количество злостных неплательщиков штрафов ГИБДД сократилось в 2024 году почти на 15% и составило почти 565 тысяч, рассказал журналистам директор ФССП РФ... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:53:00+03:00
2025-02-14T11:53:00+03:00
общество
россия
тульская область
полярный
дмитрий аристов
гибдд мвд рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Количество злостных неплательщиков штрафов ГИБДД сократилось в 2024 году почти на 15% и составило почти 565 тысяч, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "В 2024 году количество злостных неплательщиков административных штрафов ГИБДД, имеющих 10 и более неуплаченных штрафов, составило почти 565 тысяч - сократилось почти на 15%", - сказал он. По его словам, среднестатистический должник - мужчина в возрасте от 25 до 55 лет, который проживает в основном в столицах региона, либо в крупных городских агломерациях, в большинстве случаев имеет официальный источник дохода и зарегистрированное авто. "Средний размер задолженности составляет порядка 800 рублей", - заключил Аристов. Он привел пример, как жительница Тульской области под страхом ареста и описи авто в кратчайшие сроки оплатила 258 штрафов ГИБДД. А житель Полярного выплатил штрафы на 124 тысячи рублей после того, как его автомобиль арестовали приставы прямо во дворе дома.
https://ria.ru/20250203/progrev-1996937663.html
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общество, россия, тульская область, полярный, дмитрий аристов, гибдд мвд рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Тульская область, Полярный, Дмитрий Аристов, ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
В России сократилось число злостных неплательщиков штрафов ГИБДД

В России число злостных неплательщиков штрафов ГИБДД сократилось на 15 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по улице Мневники в Москве
Автомобили едут по улице Мневники в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили едут по улице Мневники в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Количество злостных неплательщиков штрафов ГИБДД сократилось в 2024 году почти на 15% и составило почти 565 тысяч, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"В 2024 году количество злостных неплательщиков административных штрафов ГИБДД, имеющих 10 и более неуплаченных штрафов, составило почти 565 тысяч - сократилось почти на 15%", - сказал он.
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По его словам, среднестатистический должник - мужчина в возрасте от 25 до 55 лет, который проживает в основном в столицах региона, либо в крупных городских агломерациях, в большинстве случаев имеет официальный источник дохода и зарегистрированное авто.
"Средний размер задолженности составляет порядка 800 рублей", - заключил Аристов.
Он привел пример, как жительница Тульской области под страхом ареста и описи авто в кратчайшие сроки оплатила 258 штрафов ГИБДД. А житель Полярного выплатил штрафы на 124 тысячи рублей после того, как его автомобиль арестовали приставы прямо во дворе дома.
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