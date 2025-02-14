https://ria.ru/20250214/shtaynmayer-1999474219.html
Президент Германии выступил с дерзким заявлением в адрес стран ЕС
Президент Германии выступил с дерзким заявлением в адрес стран ЕС - РИА Новости, 14.02.2025
Президент Германии выступил с дерзким заявлением в адрес стран ЕС
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на Мюнхенской конференции призвал европейских лидеров не вести себя как олени, трансляция мероприятия велась на сайте... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:16:00+03:00
2025-02-14T18:16:00+03:00
2025-02-14T18:30:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на Мюнхенской конференции призвал европейских лидеров не вести себя как олени, трансляция мероприятия велась на сайте форума."Европейские лидеры не должны вести себя как олени, попавшие в свет фар", — заявил он. По мнению Штайнмайера, страны Запада сами являются субъектами международного процесса, которые могут разрешить существующий кризис.Также на конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс жестко раскритиковал европейскую политику, подчеркнув, что главная угроза для Европы — не Россия, а она сама.Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.
https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html
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в мире, германия, сша, франк-вальтер штайнмайер, евросоюз
В мире, Германия, США, Франк-Вальтер Штайнмайер, Евросоюз
Президент Германии выступил с дерзким заявлением в адрес стран ЕС
Президент Германии Штайнмайер призвал лидеров ЕС не вести себя как олени