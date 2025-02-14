Рейтинг@Mail.ru
Президент Германии выступил с дерзким заявлением в адрес стран ЕС - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 14.02.2025 (обновлено: 18:30 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/shtaynmayer-1999474219.html
Президент Германии выступил с дерзким заявлением в адрес стран ЕС
Президент Германии выступил с дерзким заявлением в адрес стран ЕС - РИА Новости, 14.02.2025
Президент Германии выступил с дерзким заявлением в адрес стран ЕС
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на Мюнхенской конференции призвал европейских лидеров не вести себя как олени, трансляция мероприятия велась на сайте... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:16:00+03:00
2025-02-14T18:30:00+03:00
в мире
германия
сша
франк-вальтер штайнмайер
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785322900_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_d0fc6bc398b6c1b032fe2c1f262e2afe.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на Мюнхенской конференции призвал европейских лидеров не вести себя как олени, трансляция мероприятия велась на сайте форума."Европейские лидеры не должны вести себя как олени, попавшие в свет фар", — заявил он. По мнению Штайнмайера, страны Запада сами являются субъектами международного процесса, которые могут разрешить существующий кризис.Также на конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс жестко раскритиковал европейскую политику, подчеркнув, что главная угроза для Европы — не Россия, а она сама.Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.
https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785322900_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_5cd9fca6ce29ea2e38d9011f40a6a8b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, франк-вальтер штайнмайер, евросоюз
В мире, Германия, США, Франк-Вальтер Штайнмайер, Евросоюз
Президент Германии выступил с дерзким заявлением в адрес стран ЕС

Президент Германии Штайнмайер призвал лидеров ЕС не вести себя как олени

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на Мюнхенской конференции призвал европейских лидеров не вести себя как олени, трансляция мероприятия велась на сайте форума.
"Европейские лидеры не должны вести себя как олени, попавшие в свет фар", — заявил он.
По мнению Штайнмайера, страны Запада сами являются субъектами международного процесса, которые могут разрешить существующий кризис.
Также на конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс жестко раскритиковал европейскую политику, подчеркнув, что главная угроза для Европы — не Россия, а она сама.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.
Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
На Западе признали тотальный провал Украины
Вчера, 15:03
 
В миреГерманияСШАФранк-Вальтер ШтайнмайерЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала