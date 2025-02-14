Блок "Победа" хочет создать сеть Русских домов в Молдавии
Шор: оппозиционный блок "Победа" намерен создать в Молдавии сеть Русских домов
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСъезд сторонников молдавского политического блока "Победа"
Съезд сторонников молдавского политического блока "Победа". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" намерен создать сеть Русских домов по всей республике в связи с решением молдавских властей закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе, заявил в пятницу лидер политформирования Илан Шор на своей странице в соцсети "Одноклассники".
Министерство иностранных дел Молдавии сообщило в четверг, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки (РЦНК) должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими.
"В связи с деструктивным решением нынешних властей закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе наш блок "Победа" выступает с инициативой — мы создадим сеть "Русских домов" по всей Молдове. Антигуманные действия Майи Санду (президент Молдавии – ред.) и ее пдсовцев (правящая партия "Действие и солидарность" – ред.) — это удар в первую очередь по нашим гражданам, для которых русский язык и культура — неотъемлемая часть устоявшейся жизни. Резкие действия по отношению ко всему, что связано с Россией, — уже привычный стиль работы диктаторского режима, временно захватившего власть в нашей стране", - написал Шор.
Политик предположил, что скорее всего власти республики будут мешать блоку "Победа" в осуществлении этой идеи. "Но в 2025 году мы откроем более тысячи "Русских домов" в городах и селах. Продолжим курс на сохранение добрососедских отношений с Россией, нравится это Санду и ее западным кураторам или нет", - подчеркнул Шор.
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Решение молдавских властей о закрытии РЦНК в Кишиневе ранее осудили другие оппозиционные силы республики: Партия социалистов, Партия коммунистов, депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля, экс-премьеры Василий Тарлев и Влад Филат, а также Координационный совет российских соотечественников в Молдавии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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