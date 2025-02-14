Шольц отверг упреки Вэнса в отказе от сотрудничества с правыми партиями
Шольц отверг упреки вице-президента США Вэнса в отказе от сотрудничества с АдГ
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг упреки вице-президента США Джей-Ди Вэнса в отказе от сотрудничества с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и объяснил подобное поведение нацистским прошлым Германии.
Ранее в пятницу Вэнс заявил, что европейские страны, в частности Германия, должны учитывать мнение своих граждан и не игнорировать их обеспокоенность бесконтрольной миграцией. Также ранее Вэнс критиковал так называемую стратегию "брандмауэра" классических немецких партий, которая заключается в отказе от любых форм взаимодействия с АдГ. За это его похвалила кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель.
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"Я категорически отвергаю слова вице-президента США Вэнса, сказанные им на Мюнхенской конференции по безопасности. Исходя из опыта национал-социализма, демократические партии Германии пришли к общему консенсусу: это "брандмауэр" против крайне правых партий", - написал Шольц в социальной сети Х.
В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
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