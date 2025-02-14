https://ria.ru/20250214/sholts-1999504161.html

Шольц отверг упреки Вэнса в отказе от сотрудничества с правыми партиями

Шольц отверг упреки Вэнса в отказе от сотрудничества с правыми партиями - РИА Новости, 14.02.2025

Шольц отверг упреки Вэнса в отказе от сотрудничества с правыми партиями

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг упреки вице-президента США Джей-Ди Вэнса в отказе от сотрудничества с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и объяснил... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T23:22:00+03:00

2025-02-14T23:22:00+03:00

2025-02-14T23:22:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг упреки вице-президента США Джей-Ди Вэнса в отказе от сотрудничества с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и объяснил подобное поведение нацистским прошлым Германии. Ранее в пятницу Вэнс заявил, что европейские страны, в частности Германия, должны учитывать мнение своих граждан и не игнорировать их обеспокоенность бесконтрольной миграцией. Также ранее Вэнс критиковал так называемую стратегию "брандмауэра" классических немецких партий, которая заключается в отказе от любых форм взаимодействия с АдГ. За это его похвалила кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель. "Я категорически отвергаю слова вице-президента США Вэнса, сказанные им на Мюнхенской конференции по безопасности. Исходя из опыта национал-социализма, демократические партии Германии пришли к общему консенсусу: это "брандмауэр" против крайне правых партий", - написал Шольц в социальной сети Х. В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.

https://ria.ru/20250213/germaniya-1999246820.html

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в мире, германия, сша, мюнхен, олаф шольц, алиса вайдель