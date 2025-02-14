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Шольц заявил о желании уйти из политики после отставки
Шольц заявил о желании уйти из политики после отставки - РИА Новости, 14.02.2025
Шольц заявил о желании уйти из политики после отставки
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении покинуть политику после того, как перестанет быть главой правительства. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:03:00+03:00
2025-02-14T15:03:00+03:00
2025-02-14T15:36:00+03:00
олаф шольц
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении покинуть политику после того, как перестанет быть главой правительства."Мой план А состоит в том, что я буду снова избран канцлером, почему я и здесь", - сказал Шольц на подкасте Jung & Naiv, после чего его спросили, будет ли пост канцлера его последней работой."Да. Я думаю, что это закончится позже, чем некоторые предполагают, но, с моей точки зрения, после этого не должно быть ничего другого. Мне выпала честь делать что-то для своей страны на протяжении многих лет, и я надеюсь, что смогу делать это еще долгое время, но после этого настанет время снова стать обычным гражданином", - ответил он.Шольц также заявил, что для него является неприемлемым путь экс-канцлера Герхарда Шредера, который занимал различные должности после ухода с поста главы правительства.Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля, причём, согласно всем опросам, шансы на победу у социал-демократов (СДПГ) Шольца крайне малы - его партия идёт третьей с рейтингом в районе 15%.
https://ria.ru/20250214/medvedev-1999345523.html
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олаф шольц, герхард шредер, германия, в мире
Олаф Шольц, Герхард Шредер, Германия, В мире
Шольц заявил о желании уйти из политики после отставки
Шольц заявил о намерении уйти из политики как перестанет быть канцлером