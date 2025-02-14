https://ria.ru/20250214/sholts-1999291016.html

СМИ раскрыли, как Вэнс унизил Шольца

СМИ раскрыли, как Вэнс унизил Шольца - РИА Новости, 14.02.2025

СМИ раскрыли, как Вэнс унизил Шольца

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс не будет встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции безопасности, пишет Politico. "Это серьезный... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:20:00+03:00

2025-02-14T09:20:00+03:00

2025-02-14T10:23:00+03:00

в мире

германия

олаф шольц

мюнхен

франк-вальтер штайнмайер

сша

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885813_0:110:2845:1710_1920x0_80_0_0_49a4acbb6a5cafccd544b3ff6e9e7dc5.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс не будет встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции безопасности, пишет Politico. "Это серьезный дипломатический упрек лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряженности из-за потенциального мирного соглашения с Украиной", — говорится в публикации. Бывший американский чиновник анонимно сказал изданию, что Вэнс никогда не планировал встречи с Шольцем в Мюнхене. "Нам не нужно его видеть, он недолго будет канцлером", — так чиновник описал подход команды Вэнса. В то же время, неназванный немецкий чиновник заявил, что это неуважение к стране. По его мнению, таким образом администрация Трампа показывает свое отношение к союзникам.В свою очередь, кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц заявлял, что речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности будет конфронтационной по отношению к Европе.В Мюнхене с 14 по 16 февраля будет проходить конференция по безопасности.

https://ria.ru/20250214/sholts-1999265945.html

https://ria.ru/20250212/sholts-1998891596.html

германия

мюнхен

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, олаф шольц, мюнхен, франк-вальтер штайнмайер, сша, мюнхенская конференция по безопасности