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СМИ раскрыли, как Вэнс унизил Шольца - РИА Новости, 14.02.2025
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09:20 14.02.2025 (обновлено: 10:23 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/sholts-1999291016.html
СМИ раскрыли, как Вэнс унизил Шольца
СМИ раскрыли, как Вэнс унизил Шольца - РИА Новости, 14.02.2025
СМИ раскрыли, как Вэнс унизил Шольца
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс не будет встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции безопасности, пишет Politico. "Это серьезный... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:20:00+03:00
2025-02-14T10:23:00+03:00
в мире
германия
олаф шольц
мюнхен
франк-вальтер штайнмайер
сша
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс не будет встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции безопасности, пишет Politico. "Это серьезный дипломатический упрек лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряженности из-за потенциального мирного соглашения с Украиной", — говорится в публикации. Бывший американский чиновник анонимно сказал изданию, что Вэнс никогда не планировал встречи с Шольцем в Мюнхене. "Нам не нужно его видеть, он недолго будет канцлером", — так чиновник описал подход команды Вэнса. В то же время, неназванный немецкий чиновник заявил, что это неуважение к стране. По его мнению, таким образом администрация Трампа показывает свое отношение к союзникам.В свою очередь, кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц заявлял, что речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности будет конфронтационной по отношению к Европе.В Мюнхене с 14 по 16 февраля будет проходить конференция по безопасности.
https://ria.ru/20250214/sholts-1999265945.html
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в мире, германия, олаф шольц, мюнхен, франк-вальтер штайнмайер, сша, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Германия, Олаф Шольц, Мюнхен, Франк-Вальтер Штайнмайер, США, Мюнхенская конференция по безопасности
СМИ раскрыли, как Вэнс унизил Шольца

Politico: Вэнс не будет встречаться с Шольцем на Мюнхенской конференции

© AP Photo / Matt RourkeДжей-Ди Вэнс
Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс не будет встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции безопасности, пишет Politico.

"Это серьезный дипломатический упрек лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряженности из-за потенциального мирного соглашения с Украиной", — говорится в публикации.
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Бывший американский чиновник анонимно сказал изданию, что Вэнс никогда не планировал встречи с Шольцем в Мюнхене.

"Нам не нужно его видеть, он недолго будет канцлером", — так чиновник описал подход команды Вэнса.

В то же время, неназванный немецкий чиновник заявил, что это неуважение к стране. По его мнению, таким образом администрация Трампа показывает свое отношение к союзникам.

В свою очередь, кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц заявлял, что речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности будет конфронтационной по отношению к Европе.

В Мюнхене с 14 по 16 февраля будет проходить конференция по безопасности.
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В миреГерманияОлаф ШольцМюнхенФранк-Вальтер ШтайнмайерСШАМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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