СМИ раскрыли, как Вэнс унизил Шольца

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Politico: Вэнс не будет встречаться с Шольцем на Мюнхенской конференции
© AP Photo / Matt RourkeДжей-Ди Вэнс
© AP Photo / Matt Rourke
Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс не будет встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции безопасности, пишет Politico.
"Это серьезный дипломатический упрек лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряженности из-за потенциального мирного соглашения с Украиной", — говорится в публикации.
"Это серьезный дипломатический упрек лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряженности из-за потенциального мирного соглашения с Украиной", — говорится в публикации.
Бывший американский чиновник анонимно сказал изданию, что Вэнс никогда не планировал встречи с Шольцем в Мюнхене.
"Нам не нужно его видеть, он недолго будет канцлером", — так чиновник описал подход команды Вэнса.
В то же время, неназванный немецкий чиновник заявил, что это неуважение к стране. По его мнению, таким образом администрация Трампа показывает свое отношение к союзникам.
В свою очередь, кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц заявлял, что речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности будет конфронтационной по отношению к Европе.
В Мюнхене с 14 по 16 февраля будет проходить конференция по безопасности.
"Нам не нужно его видеть, он недолго будет канцлером", — так чиновник описал подход команды Вэнса.
В то же время, неназванный немецкий чиновник заявил, что это неуважение к стране. По его мнению, таким образом администрация Трампа показывает свое отношение к союзникам.
В свою очередь, кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц заявлял, что речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности будет конфронтационной по отношению к Европе.
В Мюнхене с 14 по 16 февраля будет проходить конференция по безопасности.
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