Рейтинг@Mail.ru
Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после заявлений США по Украине - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:13 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/sholts-1999268529.html
Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после заявлений США по Украине
Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после заявлений США по Украине - РИА Новости, 14.02.2025
Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после заявлений США по Украине
Бундестагу следует рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения из-за высказываний США по Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в обращении в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T03:13:00+03:00
2025-02-14T03:13:00+03:00
в мире
сша
украина
германия
олаф шольц
дмитрий песков
бундестаг германии
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_239:0:2808:1445_1920x0_80_0_0_bb54b85106cc0468ff0ba6b2f76b94cb.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бундестагу следует рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения из-за высказываний США по Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в обращении в соцсети X."Бундестагу следует рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом на Украине и его серьезными последствиями для безопасности Германии и Европы", — заявил Шольц.Политик объяснил, что такое решение нужно стране чтобы выработать новый подход к сложившейся ситуации.Согласно немецкому законодательству, объявление чрезвычайного положения позволяет избежать некоторых экономических ограничений, в особенности кредитов и займов.Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998494442.html
https://ria.ru/20250210/evropa-1998296769.html
сша
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_8ca6eb518ef5f6eb1d2fc055006950da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, германия, олаф шольц, дмитрий песков, бундестаг германии
В мире, США, Украина, Германия, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Бундестаг Германии, Специальная военная операция на Украине
Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после заявлений США по Украине

Шольц: в Германии следует ввести чрезвычайное положение

© AP Photo / Markus Schreiber Олаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бундестагу следует рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения из-за высказываний США по Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в обращении в соцсети X.
"Бундестагу следует рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом на Украине и его серьезными последствиями для безопасности Германии и Европы", — заявил Шольц.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Американцы пытаются продать Украину подороже
11 февраля, 08:00
Политик объяснил, что такое решение нужно стране чтобы выработать новый подход к сложившейся ситуации.
Согласно немецкому законодательству, объявление чрезвычайного положения позволяет избежать некоторых экономических ограничений, в особенности кредитов и займов.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Европа передумала насчет "хороших русских"
10 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаГерманияОлаф ШольцДмитрий ПесковБундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала