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Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после заявлений США по Украине

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после заявлений США по Украине - РИА Новости, 14.02.2025

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после заявлений США по Украине

Бундестагу следует рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения из-за высказываний США по Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в обращении в... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T03:13:00+03:00

2025-02-14T03:13:00+03:00

2025-02-14T03:13:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бундестагу следует рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения из-за высказываний США по Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в обращении в соцсети X."Бундестагу следует рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом на Украине и его серьезными последствиями для безопасности Германии и Европы", — заявил Шольц.Политик объяснил, что такое решение нужно стране чтобы выработать новый подход к сложившейся ситуации.Согласно немецкому законодательству, объявление чрезвычайного положения позволяет избежать некоторых экономических ограничений, в особенности кредитов и займов.Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998494442.html

https://ria.ru/20250210/evropa-1998296769.html

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в мире, сша, украина, германия, олаф шольц, дмитрий песков, бундестаг германии