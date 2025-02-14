https://ria.ru/20250214/sholts-1999265945.html

"Не позволю": Шольц выступил с гневной речью после беседы Трампа с Путиным

"Не позволю": Шольц выступил с гневной речью после беседы Трампа с Путиным - РИА Новости, 14.02.2025

"Не позволю": Шольц выступил с гневной речью после беседы Трампа с Путиным

Действия администрации президента США по украинскому кризису ставят под угрозу безопасность Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X после... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T02:30:00+03:00

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2025-02-14T07:14:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Действия администрации президента США по украинскому кризису ставят под угрозу безопасность Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа."Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я не позволю этому случиться", — высказался политик.Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

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в мире, сша, германия, украина, владимир путин, дональд трамп, олаф шольц