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"Не позволю": Шольц выступил с гневной речью после беседы Трампа с Путиным - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:30 14.02.2025 (обновлено: 07:14 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/sholts-1999265945.html
"Не позволю": Шольц выступил с гневной речью после беседы Трампа с Путиным
"Не позволю": Шольц выступил с гневной речью после беседы Трампа с Путиным - РИА Новости, 14.02.2025
"Не позволю": Шольц выступил с гневной речью после беседы Трампа с Путиным
Действия администрации президента США по украинскому кризису ставят под угрозу безопасность Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X после... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T02:30:00+03:00
2025-02-14T07:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
германия
украина
владимир путин
дональд трамп
олаф шольц
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Действия администрации президента США по украинскому кризису ставят под угрозу безопасность Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа."Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я не позволю этому случиться", — высказался политик.Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250214/cnn-1999262540.html
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в мире, сша, германия, украина, владимир путин, дональд трамп, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Германия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Олаф Шольц
"Не позволю": Шольц выступил с гневной речью после беседы Трампа с Путиным

Шольц: действия Трампа по Украине ставят под угрозу безопасность Германии

© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Действия администрации президента США по украинскому кризису ставят под угрозу безопасность Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я не позволю этому случиться", — высказался политик.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В США сделали тяжелое признание о Европе после звонка Трампа Путину
01:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАГерманияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампОлаф Шольц
 
 
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