https://ria.ru/20250214/sholmov-1999496334.html

Раненый оператор Первого канала заявил, что с ним все хорошо

Раненый оператор Первого канала заявил, что с ним все хорошо - РИА Новости, 14.02.2025

Раненый оператор Первого канала заявил, что с ним все хорошо

Раненый оператор Первого канала Юрий Шолмов заявил, что с ним все хорошо, готов после лечения вернуться в Курскую область для продолжения работы. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T21:29:00+03:00

2025-02-14T21:29:00+03:00

2025-02-14T21:41:00+03:00

курская область

россия

происшествия

вооруженные силы украины

первый канал (телеканал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999492550_0:118:961:658_1920x0_80_0_0_81ddd9ad6d99df9b792e3dc50119cd35.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Раненый оператор Первого канала Юрий Шолмов заявил, что с ним все хорошо, готов после лечения вернуться в Курскую область для продолжения работы.В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор Первого канала Юрий Шолмов ранен и находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в Москву."Со мной всё хорошо. Сейчас доктора посмотрели ещё раз рану. Сейчас они её перевязывают, обеззараживают и заматывают. Всё будет хорошо. Сейчас я чуть-чуть подлечусь и ещё, скорее всего, приеду сюда (в Курскую область - ред). Всё будет хорошо, мы победим", - сказал Шолмов в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20250214/miroshnik-1999496584.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, происшествия, вооруженные силы украины, первый канал (телеканал)