https://ria.ru/20250214/sholmov-1999496334.html
Раненый оператор Первого канала заявил, что с ним все хорошо
Раненый оператор Первого канала заявил, что с ним все хорошо - РИА Новости, 14.02.2025
Раненый оператор Первого канала заявил, что с ним все хорошо
Раненый оператор Первого канала Юрий Шолмов заявил, что с ним все хорошо, готов после лечения вернуться в Курскую область для продолжения работы. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T21:29:00+03:00
2025-02-14T21:29:00+03:00
2025-02-14T21:41:00+03:00
курская область
россия
происшествия
вооруженные силы украины
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Раненый оператор Первого канала Юрий Шолмов заявил, что с ним все хорошо, готов после лечения вернуться в Курскую область для продолжения работы.В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор Первого канала Юрий Шолмов ранен и находится в Курской областной больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он будет доставлен в Москву."Со мной всё хорошо. Сейчас доктора посмотрели ещё раз рану. Сейчас они её перевязывают, обеззараживают и заматывают. Всё будет хорошо. Сейчас я чуть-чуть подлечусь и ещё, скорее всего, приеду сюда (в Курскую область - ред). Всё будет хорошо, мы победим", - сказал Шолмов в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20250214/miroshnik-1999496584.html
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курская область, россия, происшествия, вооруженные силы украины, первый канал (телеканал)
Курская область, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Первый канал (телеканал)
Раненый оператор Первого канала заявил, что с ним все хорошо
Раненый оператор Первого канала Шолмов заявил, что вернется в Курскую область