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Шмыгаль предложил Европе природные ресурсы Украины - РИА Новости, 14.02.2025
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11:22 14.02.2025 (обновлено: 12:20 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/shmygal-1999329862.html
Шмыгаль предложил Европе природные ресурсы Украины
Шмыгаль предложил Европе природные ресурсы Украины - РИА Новости, 14.02.2025
Шмыгаль предложил Европе природные ресурсы Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в статье для газеты Politico "ЕС может не выжить без нас" предложил Европе украинские природные ресурсы. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:22:00+03:00
2025-02-14T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в статье для газеты Politico "ЕС может не выжить без нас" предложил Европе украинские природные ресурсы. "Недра Украины содержат 22 из 30 полезных ископаемых, перечисленных как критически важные для ЕС", — написал он. По словам Шмыгаля, Украина может экспортировать уран на фоне роста спроса на атомную энергетику в Европе, а также обладает крупными запасами лития. "Мы готовы создавать совместные предприятия в этой сфере, что, несомненно, приведет к стратегическому преимуществу для ЕС", — добавил премьер-министр. Помимо этого, утверждает Шмыгаль, Украина могла бы заменить российский титан на европейском рынке. На этой неделе президент Дональд Трамп заявил, что Украина должна возместить США вложенные в ее поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. По его словам, сделать это киевские власти смогут за счет предоставления Америке доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Как утверждает американский президент, Киев с этим согласился.По словам советника офиса Зеленского Сергея Лещенко, переговоры с США по украинским полезным ископаемым только начинаются. При этом местные СМИ сообщали, что глава американского Минфина Скотт Бессент привез в Киев соглашение относительно редкоземельных металлов, но Зеленский его не подписал — предполагается дать ответ на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
https://ria.ru/20250213/rada-1999051565.html
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в мире, украина, сша, европа, денис шмыгаль, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, США, Европа, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Евросоюз
Шмыгаль предложил Европе природные ресурсы Украины

Премьер Шмыгаль предложил Европе полезные ископаемые Украины

CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped imageДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image
Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в статье для газеты Politico "ЕС может не выжить без нас" предложил Европе украинские природные ресурсы.
"Недра Украины содержат 22 из 30 полезных ископаемых, перечисленных как критически важные для ЕС", — написал он.
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По словам Шмыгаля, Украина может экспортировать уран на фоне роста спроса на атомную энергетику в Европе, а также обладает крупными запасами лития.
"Мы готовы создавать совместные предприятия в этой сфере, что, несомненно, приведет к стратегическому преимуществу для ЕС", — добавил премьер-министр.
Помимо этого, утверждает Шмыгаль, Украина могла бы заменить российский титан на европейском рынке.
На этой неделе президент Дональд Трамп заявил, что Украина должна возместить США вложенные в ее поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. По его словам, сделать это киевские власти смогут за счет предоставления Америке доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Как утверждает американский президент, Киев с этим согласился.
По словам советника офиса Зеленского Сергея Лещенко, переговоры с США по украинским полезным ископаемым только начинаются. При этом местные СМИ сообщали, что глава американского Минфина Скотт Бессент привез в Киев соглашение относительно редкоземельных металлов, но Зеленский его не подписал — предполагается дать ответ на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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В миреУкраинаСШАЕвропаДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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