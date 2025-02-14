Шмыгаль предложил Европе природные ресурсы Украины
Премьер Шмыгаль предложил Европе полезные ископаемые Украины
Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в статье для газеты Politico "ЕС может не выжить без нас" предложил Европе украинские природные ресурсы.
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По словам Шмыгаля, Украина может экспортировать уран на фоне роста спроса на атомную энергетику в Европе, а также обладает крупными запасами лития.
"Мы готовы создавать совместные предприятия в этой сфере, что, несомненно, приведет к стратегическому преимуществу для ЕС", — добавил премьер-министр.
Помимо этого, утверждает Шмыгаль, Украина могла бы заменить российский титан на европейском рынке.
На этой неделе президент Дональд Трамп заявил, что Украина должна возместить США вложенные в ее поддержку средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов. По его словам, сделать это киевские власти смогут за счет предоставления Америке доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Как утверждает американский президент, Киев с этим согласился.
По словам советника офиса Зеленского Сергея Лещенко, переговоры с США по украинским полезным ископаемым только начинаются. При этом местные СМИ сообщали, что глава американского Минфина Скотт Бессент привез в Киев соглашение относительно редкоземельных металлов, но Зеленский его не подписал — предполагается дать ответ на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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