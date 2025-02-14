https://ria.ru/20250214/shaman-1999336231.html

Shaman представил клип с Мизулиной

Shaman представил клип с Мизулиной - РИА Новости, 14.02.2025

Shaman представил клип с Мизулиной

Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) представил видео на песню "Я останусь с тобой", в котором приняла участие глава "Лиги безопасного интернета"... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:38:00+03:00

2025-02-14T11:38:00+03:00

2025-02-14T11:38:00+03:00

шоубиз

россия

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

госдума рф

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) представил видео на песню "Я останусь с тобой", в котором приняла участие глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. "Родные, представляю вам видео на песню "Я останусь с тобой", - написал артист в своем Telegram-канале. По его словам, "идея витала в воздухе", когда обсуждались инициативы депутатов Госдумы РФ о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек. "Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню "Я останусь с тобой" в стиле дневника в настоящей школе вместе с настоящими учениками, их искренними эмоциями и чувствами", - поделился Shaman. В видео включены кадры посещения артистом и главой "Лиги безопасного интернета" московской школы №1409 3 февраля.

https://ria.ru/20250213/mizulina-1999126060.html

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россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, госдума рф