https://ria.ru/20250214/shaman-1999336231.html
Shaman представил клип с Мизулиной
Shaman представил клип с Мизулиной - РИА Новости, 14.02.2025
Shaman представил клип с Мизулиной
Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) представил видео на песню "Я останусь с тобой", в котором приняла участие глава "Лиги безопасного интернета"... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:38:00+03:00
2025-02-14T11:38:00+03:00
2025-02-14T11:38:00+03:00
шоубиз
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екатерина мизулина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) представил видео на песню "Я останусь с тобой", в котором приняла участие глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. "Родные, представляю вам видео на песню "Я останусь с тобой", - написал артист в своем Telegram-канале. По его словам, "идея витала в воздухе", когда обсуждались инициативы депутатов Госдумы РФ о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек. "Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню "Я останусь с тобой" в стиле дневника в настоящей школе вместе с настоящими учениками, их искренними эмоциями и чувствами", - поделился Shaman. В видео включены кадры посещения артистом и главой "Лиги безопасного интернета" московской школы №1409 3 февраля.
https://ria.ru/20250213/mizulina-1999126060.html
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россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, госдума рф
Шоубиз, Россия, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Госдума РФ
Shaman представил клип с Мизулиной
Shaman представил видео на песню "Я останусь с тобой" с участием Мизулиной