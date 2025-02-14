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Сделка по Украине шокирует многих, заявил вице-президент США - РИА Новости, 14.02.2025
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10:49 14.02.2025 (обновлено: 16:34 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/sdelka-1999320358.html
Сделка по Украине шокирует многих, заявил вице-президент США
Сделка по Украине шокирует многих, заявил вице-президент США - РИА Новости, 14.02.2025
Сделка по Украине шокирует многих, заявил вице-президент США
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине приведут к соглашению, которое удивит многих, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью Wall Street... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:49:00+03:00
2025-02-14T16:34:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине приведут к соглашению, которое удивит многих, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью Wall Street Journal."Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей", — сказал он.При этом, по данным газеты, Вэнс предложил перезапустить отношения с Москвой, если стороны достигнут успешного соглашения по украинскому вопросу.Вице-президент подчеркнул, что Вашингтон может изменить позицию по Украине в зависимости от того, как будут развиваться переговоры. Также он не исключил отправку американских войск в постсоветскую республику при негативном сценарии.В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан двух государств, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html
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москва, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, россия, в мире
Москва, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Россия, В мире
Сделка по Украине шокирует многих, заявил вице-президент США

Вице-президент США Вэнс заявил, что сделка по Украине шокирует многих

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей-Ди Вэнс
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине приведут к соглашению, которое удивит многих, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью Wall Street Journal.
"Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Две главные причины, почему Трамп срочно пошел на мир с Путиным через силу
Вчера, 08:00
При этом, по данным газеты, Вэнс предложил перезапустить отношения с Москвой, если стороны достигнут успешного соглашения по украинскому вопросу.
Вице-президент подчеркнул, что Вашингтон может изменить позицию по Украине в зависимости от того, как будут развиваться переговоры. Также он не исключил отправку американских войск в постсоветскую республику при негативном сценарии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Начинаются судьбоносные для Киева семь дней
Вчера, 08:00
В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан двух государств, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
"Не позволю": Шольц выступил с гневной речью после беседы Трампа с Путиным
Вчера, 02:30

Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В США сделали тяжелое признание о Европе после звонка Трампа Путину
Вчера, 01:40
 
МоскваСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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