Сделка по Украине шокирует многих, заявил вице-президент США
Вице-президент США Вэнс заявил, что сделка по Украине шокирует многих
© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей-Ди Вэнс
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине приведут к соглашению, которое удивит многих, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью Wall Street Journal.
"Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей", — сказал он.
При этом, по данным газеты, Вэнс предложил перезапустить отношения с Москвой, если стороны достигнут успешного соглашения по украинскому вопросу.
Вице-президент подчеркнул, что Вашингтон может изменить позицию по Украине в зависимости от того, как будут развиваться переговоры. Также он не исключил отправку американских войск в постсоветскую республику при негативном сценарии.
Начинаются судьбоносные для Киева семь дней
Вчера, 08:00
В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан двух государств, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии.
Позиция России по урегулированию конфликта
В июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
- Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
- ВСУ выйдут из новых российских регионов;
- киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
- страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.