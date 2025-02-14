https://ria.ru/20250214/sdelka-1999320358.html

Сделка по Украине шокирует многих, заявил вице-президент США

Сделка по Украине шокирует многих, заявил вице-президент США - РИА Новости, 14.02.2025

Сделка по Украине шокирует многих, заявил вице-президент США

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине приведут к соглашению, которое удивит многих, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью Wall Street... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:49:00+03:00

2025-02-14T10:49:00+03:00

2025-02-14T16:34:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине приведут к соглашению, которое удивит многих, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью Wall Street Journal."Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей", — сказал он.При этом, по данным газеты, Вэнс предложил перезапустить отношения с Москвой, если стороны достигнут успешного соглашения по украинскому вопросу.Вице-президент подчеркнул, что Вашингтон может изменить позицию по Украине в зависимости от того, как будут развиваться переговоры. Также он не исключил отправку американских войск в постсоветскую республику при негативном сценарии.В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан двух государств, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.

https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999120362.html

https://ria.ru/20250214/sholts-1999265945.html

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москва, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, россия, в мире