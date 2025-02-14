https://ria.ru/20250214/samolet-1999312905.html

В Шереметьево самоходный трап столкнулся с самолетом

В Шереметьево самоходный трап столкнулся с самолетом - РИА Новости, 14.02.2025

В Шереметьево самоходный трап столкнулся с самолетом

Прокуратура проверяет информацию о столкновении самоходного трапа с самолетом в аэропорту "Шереметьево", сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:40:00+03:00

2025-02-14T11:40:00+03:00

2025-02-14T11:41:00+03:00

происшествия

шереметьево (аэропорт)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

аэрофлот

airbus a321

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999336209_0:317:960:857_1920x0_80_0_0_cffd1f4a63ca63e6066271a698983f25.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о столкновении самоходного трапа с самолетом в аэропорту "Шереметьево", сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о столкновении самоходного трапа с самолетом в аэропорту "Шереметьево". По предварительным данным, вчера вечером, во время движения по маршруту спецтранспорт совершил наезд на хвостовую часть Airbus A321 "Аэрофлота", который находился на стоянке без пассажиров", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что задержек отправления авиарейсов допущено не было, производится оценка техсостояния судна.Отмечается, что после выяснения всех обстоятельств данного происшествия прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры.

https://ria.ru/20250212/samolet-1998781210.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шереметьево (аэропорт), московская межрегиональная транспортная прокуратура, аэрофлот, airbus a321