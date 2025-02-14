В Шереметьево самоходный трап столкнулся с самолетом
Прокуратура проверяет информацию о столкновении трапа с самолетом в Шереметьево
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураСамоходный трап столкнулся с самолетом в аэропорту Шереметьево
Самоходный трап столкнулся с самолетом в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о столкновении самоходного трапа с самолетом в аэропорту "Шереметьево", сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о столкновении самоходного трапа с самолетом в аэропорту "Шереметьево". По предварительным данным, вчера вечером, во время движения по маршруту спецтранспорт совершил наезд на хвостовую часть Airbus A321 "Аэрофлота", который находился на стоянке без пассажиров", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что задержек отправления авиарейсов допущено не было, производится оценка техсостояния судна.
Отмечается, что после выяснения всех обстоятельств данного происшествия прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры.
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