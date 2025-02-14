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В Шереметьево самоходный трап столкнулся с самолетом - РИА Новости, 14.02.2025
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11:40 14.02.2025 (обновлено: 11:41 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/samolet-1999312905.html
В Шереметьево самоходный трап столкнулся с самолетом
В Шереметьево самоходный трап столкнулся с самолетом - РИА Новости, 14.02.2025
В Шереметьево самоходный трап столкнулся с самолетом
Прокуратура проверяет информацию о столкновении самоходного трапа с самолетом в аэропорту "Шереметьево", сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:40:00+03:00
2025-02-14T11:41:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
аэрофлот
airbus a321
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о столкновении самоходного трапа с самолетом в аэропорту "Шереметьево", сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о столкновении самоходного трапа с самолетом в аэропорту "Шереметьево". По предварительным данным, вчера вечером, во время движения по маршруту спецтранспорт совершил наезд на хвостовую часть Airbus A321 "Аэрофлота", который находился на стоянке без пассажиров", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что задержек отправления авиарейсов допущено не было, производится оценка техсостояния судна.Отмечается, что после выяснения всех обстоятельств данного происшествия прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), московская межрегиональная транспортная прокуратура, аэрофлот, airbus a321
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Аэрофлот, Airbus A321
В Шереметьево самоходный трап столкнулся с самолетом

Прокуратура проверяет информацию о столкновении трапа с самолетом в Шереметьево

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураСамоходный трап столкнулся с самолетом в аэропорту Шереметьево
Самоходный трап столкнулся с самолетом в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Самоходный трап столкнулся с самолетом в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о столкновении самоходного трапа с самолетом в аэропорту "Шереметьево", сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о столкновении самоходного трапа с самолетом в аэропорту "Шереметьево". По предварительным данным, вчера вечером, во время движения по маршруту спецтранспорт совершил наезд на хвостовую часть Airbus A321 "Аэрофлота", который находился на стоянке без пассажиров", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что задержек отправления авиарейсов допущено не было, производится оценка техсостояния судна.
Отмечается, что после выяснения всех обстоятельств данного происшествия прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры.
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ПроисшествияШереметьево (аэропорт)Московская межрегиональная транспортная прокуратураАэрофлотAirbus A321
 
 
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