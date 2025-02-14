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Жителя Рязани заподозрили в растлении малолетних
Жителя Рязани заподозрили в растлении малолетних - РИА Новости, 14.02.2025
Жителя Рязани заподозрили в растлении малолетних
Следователи в Рязани установили причастность местного жителя к четырем преступлениям против половой неприкосновенности малолетних, совершенным в 2008-2024... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T19:11:00+03:00
2025-02-14T19:11:00+03:00
2025-02-14T19:11:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 14 фев - РИА Новости. Следователи в Рязани установили причастность местного жителя к четырем преступлениям против половой неприкосновенности малолетних, совершенным в 2008-2024 годах, фигурант арестован, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По данным ведомства, в ноябре прошлого года в Советском районе Рязани неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Было возбуждено уголовное дело и установлена личность преступника. Им оказался 45-летний рязанец. "При проверке фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений, в том числе посредством проведения молекулярно-генетических судебных экспертиз, следствием установлено, что им в 2008, 2020 и 2022 годах в различных районах города Рязани совершены еще три преступления против половой неприкосновенности малолетних", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина дал признательные показания. В отношении него по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемого", - уточняет СУСК.
https://ria.ru/20250208/peterburg-1998158445.html
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происшествия, рязань, россия, советский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязань, Россия, Советский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Рязани заподозрили в растлении малолетних
В Рязани арестовали мужчину, подозреваемого в четырех преступлениях против детей