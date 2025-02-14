Военные Йошкар-Олинского соединения РВСН провели учения
Ракетчики Йошкар-Олинского соединения РВСН блокировали условных диверсантов
Машины обеспечения боевого дежурства. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Военнослужащие Йошкар-Олинского соединения РВСН при смене полевых позиций блокировали условных диверсантов, сообщили в Минобороны России.
"Пусковые установки ПГРК "Ярс" Йошкар-Олинского ракетного соединения РВСН отработали вводные по смене полевых позиций в ходе противодействия условным диверсионно-разведывательным группам (ДРГ)", - сказали там.
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При смене позиций ракетчики отработали большое количество задач и вводных, провели ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов. Военные применили новые боевые противодиверсионные машины (БПДМ) "Тайфун-М", оснащенные беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов боевого патрулирования. ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициями, своевременно нейтрализованы. А подразделения инженерного обеспечения провели разминирование маршрутов боевого патрулирования.
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