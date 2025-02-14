https://ria.ru/20250214/rvsny-1999274076.html

Военные Йошкар-Олинского соединения РВСН провели учения

Военные Йошкар-Олинского соединения РВСН провели учения - РИА Новости, 14.02.2025

Военные Йошкар-Олинского соединения РВСН провели учения

Военнослужащие Йошкар-Олинского соединения РВСН при смене полевых позиций блокировали условных диверсантов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T05:17:00+03:00

2025-02-14T05:17:00+03:00

2025-02-14T05:17:00+03:00

безопасность

ракетные войска стратегического назначения

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Военнослужащие Йошкар-Олинского соединения РВСН при смене полевых позиций блокировали условных диверсантов, сообщили в Минобороны России. "Пусковые установки ПГРК "Ярс" Йошкар-Олинского ракетного соединения РВСН отработали вводные по смене полевых позиций в ходе противодействия условным диверсионно-разведывательным группам (ДРГ)", - сказали там. При смене позиций ракетчики отработали большое количество задач и вводных, провели ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов. Военные применили новые боевые противодиверсионные машины (БПДМ) "Тайфун-М", оснащенные беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов боевого патрулирования. ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициями, своевременно нейтрализованы. А подразделения инженерного обеспечения провели разминирование маршрутов боевого патрулирования.

https://ria.ru/20250207/ucheniya-1997870315.html

https://ria.ru/20241107/yars-1982338219.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф)