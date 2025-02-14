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Военные Йошкар-Олинского соединения РВСН провели учения - РИА Новости, 14.02.2025
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05:17 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/rvsny-1999274076.html
Военные Йошкар-Олинского соединения РВСН провели учения
Военные Йошкар-Олинского соединения РВСН провели учения - РИА Новости, 14.02.2025
Военные Йошкар-Олинского соединения РВСН провели учения
Военнослужащие Йошкар-Олинского соединения РВСН при смене полевых позиций блокировали условных диверсантов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T05:17:00+03:00
2025-02-14T05:17:00+03:00
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Военнослужащие Йошкар-Олинского соединения РВСН при смене полевых позиций блокировали условных диверсантов, сообщили в Минобороны России. "Пусковые установки ПГРК "Ярс" Йошкар-Олинского ракетного соединения РВСН отработали вводные по смене полевых позиций в ходе противодействия условным диверсионно-разведывательным группам (ДРГ)", - сказали там. При смене позиций ракетчики отработали большое количество задач и вводных, провели ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов. Военные применили новые боевые противодиверсионные машины (БПДМ) "Тайфун-М", оснащенные беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов боевого патрулирования. ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициями, своевременно нейтрализованы. А подразделения инженерного обеспечения провели разминирование маршрутов боевого патрулирования.
https://ria.ru/20250207/ucheniya-1997870315.html
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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Ракетные войска стратегического назначения, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные Йошкар-Олинского соединения РВСН провели учения

Ракетчики Йошкар-Олинского соединения РВСН блокировали условных диверсантов

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкМашины обеспечения боевого дежурства
Машины обеспечения боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Военнослужащие Йошкар-Олинского соединения РВСН при смене полевых позиций блокировали условных диверсантов, сообщили в Минобороны России.
"Пусковые установки ПГРК "Ярс" Йошкар-Олинского ракетного соединения РВСН отработали вводные по смене полевых позиций в ходе противодействия условным диверсионно-разведывательным группам (ДРГ)", - сказали там.
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При смене позиций ракетчики отработали большое количество задач и вводных, провели ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов. Военные применили новые боевые противодиверсионные машины (БПДМ) "Тайфун-М", оснащенные беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов боевого патрулирования. ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициями, своевременно нейтрализованы. А подразделения инженерного обеспечения провели разминирование маршрутов боевого патрулирования.
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