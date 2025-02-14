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Вэнс усомнился в прочности румынской демократии
Вэнс усомнился в прочности румынской демократии - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс усомнился в прочности румынской демократии
Демократия в Румынии вряд ли была устойчивой, если на нее повлияла, как утверждают власти, кампания в соцсетях, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:51:00+03:00
2025-02-14T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Демократия в Румынии вряд ли была устойчивой, если на нее повлияла, как утверждают власти, кампания в соцсетях, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. "Ситуация зашла так далеко, что в декабре Румыния попросту аннулировала итоги президентских выборов, сославшись на подозрения спецслужб и давление со стороны соседних стран. Как я понимаю, аргумент был в том, что российская дезинформация якобы повлияла на выборы", - отметил Вэнс. Он подчеркнул, что если демократия может быть разрушена цифровой рекламой на несколько сотен тысяч долларов, то ее прочность вызывает серьезные вопросы. "Если ваша демократия рушится из-за цифровой рекламы из другой страны, значит, она и не была особо крепкой с самого начала", - заявил Вэнс.
https://ria.ru/20241205/rumyniya-1987444342.html
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Вице-президент США о выборах в Румынии
Вице-президент США о выборах в Румынии
2025-02-14T17:51
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в мире, румыния, сша
Вэнс усомнился в прочности румынской демократии
Вице-президент США Вэнс заявил, что демократия в Румынии вряд ли была устойчива