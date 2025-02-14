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МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 14.02.2025
МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что вызвало временного поверенного в делах России Елену Копнину из-за нарушения румынского воздушного... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:20:00+03:00
2025-02-14T07:20:00+03:00
2025-02-14T07:20:00+03:00
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что вызвало временного поверенного в делах России Елену Копнину из-за нарушения румынского воздушного пространства двумя беспилотниками. Министерство обороны Румынии сообщило в четверг, что обнаружило обломки двух дронов, которые взорвались при столкновении с землей. "Временный поверенный в делах Российской Федерации в Бухаресте была срочно вызвана в Министерство иностранных дел. Ей было выражено решительное осуждение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства. В МИД Румынии утверждают, что два российских беспилотника якобы нарушили воздушное пространство Румынии и упали недалеко от границы с Украиной.
https://ria.ru/20250206/rumynija-1997642479.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, россия, бухарест
В мире, Румыния, Россия, Бухарест
МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России из-за обломков БПЛА