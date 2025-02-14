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МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 14.02.2025
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07:20 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/rumyniya-1999278195.html
МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 14.02.2025
МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что вызвало временного поверенного в делах России Елену Копнину из-за нарушения румынского воздушного... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:20:00+03:00
2025-02-14T07:20:00+03:00
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что вызвало временного поверенного в делах России Елену Копнину из-за нарушения румынского воздушного пространства двумя беспилотниками. Министерство обороны Румынии сообщило в четверг, что обнаружило обломки двух дронов, которые взорвались при столкновении с землей. "Временный поверенный в делах Российской Федерации в Бухаресте была срочно вызвана в Министерство иностранных дел. Ей было выражено решительное осуждение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства. В МИД Румынии утверждают, что два российских беспилотника якобы нарушили воздушное пространство Румынии и упали недалеко от границы с Украиной.
https://ria.ru/20250206/rumynija-1997642479.html
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в мире, румыния, россия, бухарест
В мире, Румыния, Россия, Бухарест
МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России из-за обломков БПЛА

© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание румынского парламента в Бухаресте
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что вызвало временного поверенного в делах России Елену Копнину из-за нарушения румынского воздушного пространства двумя беспилотниками.
Министерство обороны Румынии сообщило в четверг, что обнаружило обломки двух дронов, которые взорвались при столкновении с землей.
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"Временный поверенный в делах Российской Федерации в Бухаресте была срочно вызвана в Министерство иностранных дел. Ей было выражено решительное осуждение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
В МИД Румынии утверждают, что два российских беспилотника якобы нарушили воздушное пространство Румынии и упали недалеко от границы с Украиной.
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