https://ria.ru/20250214/rumyniya-1999278195.html

МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 14.02.2025

МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что вызвало временного поверенного в делах России Елену Копнину из-за нарушения румынского воздушного... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T07:20:00+03:00

2025-02-14T07:20:00+03:00

2025-02-14T07:20:00+03:00

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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что вызвало временного поверенного в делах России Елену Копнину из-за нарушения румынского воздушного пространства двумя беспилотниками. Министерство обороны Румынии сообщило в четверг, что обнаружило обломки двух дронов, которые взорвались при столкновении с землей. "Временный поверенный в делах Российской Федерации в Бухаресте была срочно вызвана в Министерство иностранных дел. Ей было выражено решительное осуждение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства. В МИД Румынии утверждают, что два российских беспилотника якобы нарушили воздушное пространство Румынии и упали недалеко от границы с Украиной.

https://ria.ru/20250206/rumynija-1997642479.html

https://ria.ru/20250130/rumynija-1996269480.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, россия, бухарест