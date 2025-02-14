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Рубио отправился в Германию на другом самолете - РИА Новости, 14.02.2025
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12:12 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/rubio-1999345016.html
Рубио отправился в Германию на другом самолете
Рубио отправился в Германию на другом самолете - РИА Новости, 14.02.2025
Рубио отправился в Германию на другом самолете
Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Германию на другом самолете после того, как его первоначальный борт был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс из-за... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:12:00+03:00
2025-02-14T12:12:00+03:00
в мире
марко рубио
германия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Германию на другом самолете после того, как его первоначальный борт был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс из-за технической неисправности, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя госдепартамента. "Госсекретарь Рубио теперь благополучно направляется в Мюнхен на более компактном воздушном судне", — заявил представитель госдепа. Ранее самолет на котором летел секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Из-за чего самолет развернулся, чтобы вернуться на объединенную базу Эндрюс. Секретарь намерен был продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете. Рубио должен в пятницу принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, следует из расписания госдепа в распоряжении РИА Новости.
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в мире, марко рубио, германия
В мире, Марко Рубио, Германия
Рубио отправился в Германию на другом самолете

ABC News: Госсекретарь США Рубио вылетел в Мюнхен на другом самолете

© AP Photo / Pool / Evelyn HocksteinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Pool / Evelyn Hockstein
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Германию на другом самолете после того, как его первоначальный борт был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс из-за технической неисправности, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя госдепартамента.
"Госсекретарь Рубио теперь благополучно направляется в Мюнхен на более компактном воздушном судне", — заявил представитель госдепа.
Ранее самолет на котором летел секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Из-за чего самолет развернулся, чтобы вернуться на объединенную базу Эндрюс. Секретарь намерен был продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете.
Рубио должен в пятницу принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, следует из расписания госдепа в распоряжении РИА Новости.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Сийярто сообщил, что условился о встрече с Рубио как можно скорее
13 февраля, 03:36
 
В миреМарко РубиоГермания
 
 
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