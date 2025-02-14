https://ria.ru/20250214/rubio-1999345016.html

Рубио отправился в Германию на другом самолете

Рубио отправился в Германию на другом самолете - РИА Новости, 14.02.2025

Рубио отправился в Германию на другом самолете

Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Германию на другом самолете после того, как его первоначальный борт был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс из-за... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:12:00+03:00

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в мире

марко рубио

германия

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Германию на другом самолете после того, как его первоначальный борт был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс из-за технической неисправности, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя госдепартамента. "Госсекретарь Рубио теперь благополучно направляется в Мюнхен на более компактном воздушном судне", — заявил представитель госдепа. Ранее самолет на котором летел секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Из-за чего самолет развернулся, чтобы вернуться на объединенную базу Эндрюс. Секретарь намерен был продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете. Рубио должен в пятницу принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, следует из расписания госдепа в распоряжении РИА Новости.

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в мире, марко рубио, германия