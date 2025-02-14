СК узнал, как ртуть попала в пирожки, которыми отравились в Москве
СК: ртуть в пирожки из московской пекарни добавил один из попавших в больницу
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ртуть в выпечку из московской пекарни добавил один из мужчин, сообщивших об отравлении, написал столичный главк Следственного комитета России в Telegram-канале.
"Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью первой статьи 105 УК России ("Покушение на убийство")", — говорится в релизе.
Во вторник в столичном депздраве заявили, что два человека попали в НИИ имени Склифосовского после отравления выпечкой, состояние пострадавших стабильное. В начинке нашли серебристые шарики, похожие на ртуть. Как сообщили РИА Новости в "Магните", данные о покупке некачественных пирожков в магазине "Дикси" не соответствуют действительности: пострадавшие не заходили туда и не покупали товар.
По данным следствия, 9 января обвиняемый решил отравить знакомого ртутью. Для этого он купил четыре медицинских градусника. Одиннадцатого февраля фигурант добавил ртуть в еду потерпевшего в кафе, после чего его госпитализировали. Обвиняемый также симулировал отравление, чтобы избежать подозрений.
Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, во время следствия москвич признал вину и дал подробные показания.
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