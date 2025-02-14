https://ria.ru/20250214/rtut-1999282987.html

СК узнал, как ртуть попала в пирожки, которыми отравились в Москве

СК узнал, как ртуть попала в пирожки, которыми отравились в Москве - РИА Новости, 14.02.2025

СК узнал, как ртуть попала в пирожки, которыми отравились в Москве

Ртуть в выпечку из московской пекарни добавил один из мужчин, сообщивших об отравлении, написал столичный главк Следственного комитета России в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:23:00+03:00

2025-02-14T08:23:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ртуть в выпечку из московской пекарни добавил один из мужчин, сообщивших об отравлении, написал столичный главк Следственного комитета России в Telegram-канале."Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью первой статьи 105 УК России ("Покушение на убийство")", — говорится в релизе.По данным следствия, 9 января обвиняемый решил отравить знакомого ртутью. Для этого он купил четыре медицинских градусника. Одиннадцатого февраля фигурант добавил ртуть в еду потерпевшего в кафе, после чего его госпитализировали. Обвиняемый также симулировал отравление, чтобы избежать подозрений.Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, во время следствия москвич признал вину и дал подробные показания.

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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия, россия