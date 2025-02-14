https://ria.ru/20250214/rostehi-1999294820.html
"Ростех" разработал уникальную технологию изготовления чип-резисторов
"Ростех" разработал уникальную технологию изготовления чип-резисторов - РИА Новости, 14.02.2025
"Ростех" разработал уникальную технологию изготовления чип-резисторов
Уникальная технология, разработанная холдингом "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех"), позволит изготавливать чип-резисторы, имеющиеся практически... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:40:00+03:00
2025-02-14T09:40:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уникальная технология, разработанная холдингом "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех"), позволит изготавливать чип-резисторы, имеющиеся практически во всех электронных устройствах, без использования драгоценных металлов, сообщила пресс-служба "Ростеха". "Наш холдинг "Росэлектроника" разработал уникальную технологию изготовления материалов для чип-резисторов без содержания драгоценных металлов... Резистор – широко используемый компонент практически всех электронных устройств", - говорится в сообщении. Там указывается, что новые изделия будут создаваться на основе стекла, и, в отличие от традиционных золота и платины, обладать низкой себестоимостью, при этом сохраняя все эксплуатационные характеристики. "Новая технология подразумевает использование материалов на основе алюмоборатных стекол, которые применяются при создании электроизоляционных покрытий для электронных схем на металлической подложке", - уточнили в "Ростехе". В сообщении со ссылкой на генерального директора НЗР "Оксид" (входит в "Росэлектронику") Льва Носенко указывается, что на сегодняшний день созданы первые опытные образцы материалов, для которых проводятся испытания надежности и стабильности параметров.
https://ria.ru/20241126/rostekh-1985709183.html
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экономика, технологии, российская электроника, ростех
Экономика, Технологии, Российская электроника, Ростех
"Ростех" разработал уникальную технологию изготовления чип-резисторов
Росэлектроника разработала уникальную технологию изготовления чип-резисторов
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уникальная технология, разработанная холдингом "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех"), позволит изготавливать чип-резисторы, имеющиеся практически во всех электронных устройствах, без использования драгоценных металлов, сообщила пресс-служба "Ростеха".
"Наш холдинг "Росэлектроника
" разработал уникальную технологию изготовления материалов для чип-резисторов без содержания драгоценных металлов... Резистор – широко используемый компонент практически всех электронных устройств", - говорится в сообщении.
Там указывается, что новые изделия будут создаваться на основе стекла, и, в отличие от традиционных золота и платины, обладать низкой себестоимостью, при этом сохраняя все эксплуатационные характеристики.
"Новая технология подразумевает использование материалов на основе алюмоборатных стекол, которые применяются при создании электроизоляционных покрытий для электронных схем на металлической подложке", - уточнили в "Ростехе
".
В сообщении со ссылкой на генерального директора НЗР "Оксид" (входит в "Росэлектронику") Льва Носенко указывается, что на сегодняшний день созданы первые опытные образцы материалов, для которых проводятся испытания надежности и стабильности параметров.