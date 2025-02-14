https://ria.ru/20250214/rossija-1999393609.html

Захарова рассказала об обсуждении вопроса с российскими базами в Сирии

Захарова рассказала об обсуждении вопроса с российскими базами в Сирии - РИА Новости, 14.02.2025

Захарова рассказала об обсуждении вопроса с российскими базами в Сирии

Российская сторона настроена на развитие связей с Сирией, вопрос с российским военным присутствием там обсуждается, сообщила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:35:00+03:00

2025-02-14T14:35:00+03:00

2025-02-14T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российская сторона настроена на развитие связей с Сирией, вопрос с российским военным присутствием там обсуждается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга в пятницу западный журналист задал ей вопрос о переговорах по статусу российских баз в Сирии. Он попросил уточнить, в какой стадии они сейчас находятся, какие условия выдвигают новые власти Сирии, и применимы эти условия для России. "Мы неоднократно говорили, что настроены на последовательное, активное развитие двусторонних российско-сирийских связей, отношений в различных областях", - сказала Захарова, отвечая на вопрос. "Наши контакты с сирийской стороной нацелены на конкретизацию тех возможностей, которые имеются в сфере двустороннего сотрудничества на нынешнем этапе. Обсуждается и вопрос, связанный с российским военным присутствием в Сирии", - добавила она. Она уточнила, что пока от публичных детальных комментариев необходимо воздержаться, потому что эта работа "как раз ведется".

https://ria.ru/20250212/siriya-1998941223.html

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сирия, россия, мария захарова, в мире, армия