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Захарова рассказала об обсуждении вопроса с российскими базами в Сирии
Захарова рассказала об обсуждении вопроса с российскими базами в Сирии - РИА Новости, 14.02.2025
Захарова рассказала об обсуждении вопроса с российскими базами в Сирии
Российская сторона настроена на развитие связей с Сирией, вопрос с российским военным присутствием там обсуждается, сообщила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:35:00+03:00
2025-02-14T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российская сторона настроена на развитие связей с Сирией, вопрос с российским военным присутствием там обсуждается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга в пятницу западный журналист задал ей вопрос о переговорах по статусу российских баз в Сирии. Он попросил уточнить, в какой стадии они сейчас находятся, какие условия выдвигают новые власти Сирии, и применимы эти условия для России. "Мы неоднократно говорили, что настроены на последовательное, активное развитие двусторонних российско-сирийских связей, отношений в различных областях", - сказала Захарова, отвечая на вопрос. "Наши контакты с сирийской стороной нацелены на конкретизацию тех возможностей, которые имеются в сфере двустороннего сотрудничества на нынешнем этапе. Обсуждается и вопрос, связанный с российским военным присутствием в Сирии", - добавила она. Она уточнила, что пока от публичных детальных комментариев необходимо воздержаться, потому что эта работа "как раз ведется".
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сирия, россия, мария захарова, в мире, армия
Сирия, Россия, Мария Захарова, В мире, Армия
Захарова рассказала об обсуждении вопроса с российскими базами в Сирии
Захарова: вопрос с военным присутствием России в Сирии обсуждается