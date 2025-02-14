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Мать вернувшихся в Россию с Украины сестер рассказала о воссоединении - РИА Новости, 14.02.2025
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14:18 14.02.2025 (обновлено: 14:23 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/rossija-1999389461.html
Мать вернувшихся в Россию с Украины сестер рассказала о воссоединении
Мать вернувшихся в Россию с Украины сестер рассказала о воссоединении - РИА Новости, 14.02.2025
Мать вернувшихся в Россию с Украины сестер рассказала о воссоединении
Мама двух девочек, вернувшихся в Россию при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посредничестве Катара,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:18:00+03:00
2025-02-14T14:23:00+03:00
россия
катар
украина
мария львова-белова
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мама двух девочек, вернувшихся в Россию при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посредничестве Катара, рассказала, что пыталась воссоединиться с дочками с момента начала СВО, в аппарат детского омбудсмена обратилась за помощью летом 2024 года. В пятницу в посольстве Катара в Москве прошла встреча Львовой-Беловой с воссоединенной семьей. К маме в Россию с Украины вернулись две дочки-двойняшки. "С начала СВО мы пытались сами (воссоединиться с детьми - ред.). Когда я уже понимала, что сама не справляюсь, обратилась дальше (в аппарат уполномоченного по правам ребенка - ред.). Все это было с лета. Было полгода ожидания, запросов, сбора документов", - рассказала журналистам женщина. Двойняшкам Лере и Кире предстоит пойти в российскую школу, их мама рассказала, что уже подала документы. "Страшновато сейчас будет, все для нас новое... Да, будет тяжело, будет очень тяжело, но у нас нет других вариантов - мы справимся", - сказала она. Мама девочек вспомнила, что была "на седьмом небе от счастья", когда узнала, что уже скоро ее дочки вернутся к ней. А девочкам новость о скором воссоединении с мамой рассказали уже перед отъездом. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 17 детей из 11 семей с близкими в России и 95 детей из 75 семей на Украине и в других странах.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1986038820.html
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россия, катар, украина, мария львова-белова, общество
Россия, Катар, Украина, Мария Львова-Белова, Общество
Мать вернувшихся в Россию с Украины сестер рассказала о воссоединении

Мать вернувшихся в РФ с Украины сестер хотела воссоединиться с ними с начала СВО

© Мария Львова-Белова/TelegramДве сестры, находившиеся на Украине, вернулись к маме в Россию
Две сестры, находившиеся на Украине, вернулись к маме в Россию - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Мария Львова-Белова/Telegram
Две сестры, находившиеся на Украине, вернулись к маме в Россию
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мама двух девочек, вернувшихся в Россию при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посредничестве Катара, рассказала, что пыталась воссоединиться с дочками с момента начала СВО, в аппарат детского омбудсмена обратилась за помощью летом 2024 года.
В пятницу в посольстве Катара в Москве прошла встреча Львовой-Беловой с воссоединенной семьей. К маме в Россию с Украины вернулись две дочки-двойняшки.
Украина передала России при посредничестве Катара двух детей - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Львова-Белова рассказала о двух детях, возвращенных с Украины
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"С начала СВО мы пытались сами (воссоединиться с детьми - ред.). Когда я уже понимала, что сама не справляюсь, обратилась дальше (в аппарат уполномоченного по правам ребенка - ред.). Все это было с лета. Было полгода ожидания, запросов, сбора документов", - рассказала журналистам женщина.
Двойняшкам Лере и Кире предстоит пойти в российскую школу, их мама рассказала, что уже подала документы. "Страшновато сейчас будет, все для нас новое... Да, будет тяжело, будет очень тяжело, но у нас нет других вариантов - мы справимся", - сказала она.
Мама девочек вспомнила, что была "на седьмом небе от счастья", когда узнала, что уже скоро ее дочки вернутся к ней. А девочкам новость о скором воссоединении с мамой рассказали уже перед отъездом.
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 17 детей из 11 семей с близкими в России и 95 детей из 75 семей на Украине и в других странах.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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