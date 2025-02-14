https://ria.ru/20250214/rossija-1999389461.html

Мать вернувшихся в Россию с Украины сестер рассказала о воссоединении

Мать вернувшихся в Россию с Украины сестер рассказала о воссоединении - РИА Новости, 14.02.2025

Мать вернувшихся в Россию с Украины сестер рассказала о воссоединении

Мама двух девочек, вернувшихся в Россию при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посредничестве Катара,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:18:00+03:00

2025-02-14T14:18:00+03:00

2025-02-14T14:23:00+03:00

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мария львова-белова

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мама двух девочек, вернувшихся в Россию при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посредничестве Катара, рассказала, что пыталась воссоединиться с дочками с момента начала СВО, в аппарат детского омбудсмена обратилась за помощью летом 2024 года. В пятницу в посольстве Катара в Москве прошла встреча Львовой-Беловой с воссоединенной семьей. К маме в Россию с Украины вернулись две дочки-двойняшки. "С начала СВО мы пытались сами (воссоединиться с детьми - ред.). Когда я уже понимала, что сама не справляюсь, обратилась дальше (в аппарат уполномоченного по правам ребенка - ред.). Все это было с лета. Было полгода ожидания, запросов, сбора документов", - рассказала журналистам женщина. Двойняшкам Лере и Кире предстоит пойти в российскую школу, их мама рассказала, что уже подала документы. "Страшновато сейчас будет, все для нас новое... Да, будет тяжело, будет очень тяжело, но у нас нет других вариантов - мы справимся", - сказала она. Мама девочек вспомнила, что была "на седьмом небе от счастья", когда узнала, что уже скоро ее дочки вернутся к ней. А девочкам новость о скором воссоединении с мамой рассказали уже перед отъездом. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 17 детей из 11 семей с близкими в России и 95 детей из 75 семей на Украине и в других странах.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1986038820.html

https://ria.ru/20250211/siriya-1998738304.html

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россия, катар, украина, мария львова-белова, общество