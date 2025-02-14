Рейтинг@Mail.ru
Каприн: смертность пациентов в первый год после выявления рака снизилась - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/rossija-1999288348.html
Каприн: смертность пациентов в первый год после выявления рака снизилась
Каприн: смертность пациентов в первый год после выявления рака снизилась - РИА Новости, 14.02.2025
Каприн: смертность пациентов в первый год после выявления рака снизилась
Смертность онкологических пациентов в течение первого года после постановки диагноза снизилась в России за последние 20 лет, что говорит о значительном... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:08:00+03:00
2025-02-14T09:08:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
андрей каприн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997315683_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_5c35cd1239dffb7c75af947f3acb81ee.png
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Смертность онкологических пациентов в течение первого года после постановки диагноза снизилась в России за последние 20 лет, что говорит о значительном прогрессе в диагностике и лечении рака, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. "Я очень рад сообщить, что за последние 20 лет в России наблюдается значительное снижение показателя одногодичной летальности от всех злокачественных новообразований. Он снизился на 31,13%, что свидетельствует о значительном прогрессе в области ранней диагностики, развития и повышения доступности высокотехнологичных методов лечения, а также внедрения современных протоколов терапии", - сказал Каприн. Он подчеркнул, что чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов на успешное лечение. На одногодичную летальность также влияет то, насколько быстро пациент прошел необходимые обследования и начал получать квалифицированную помощь даже в случае запущенной стадии, пояснил Каприн.
https://ria.ru/20250213/rak-1998989664.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997315683_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f40d3b51fc44b991c4c46e5c65d9896e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн
Каприн: смертность пациентов в первый год после выявления рака снизилась

Главврач Минздрава Каприн: в России снизилась смертность от рака за 20 лет

© Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Минздрава РоссииАндрей Каприн
Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Минздрава России
Андрей Каприн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Смертность онкологических пациентов в течение первого года после постановки диагноза снизилась в России за последние 20 лет, что говорит о значительном прогрессе в диагностике и лечении рака, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
"Я очень рад сообщить, что за последние 20 лет в России наблюдается значительное снижение показателя одногодичной летальности от всех злокачественных новообразований. Он снизился на 31,13%, что свидетельствует о значительном прогрессе в области ранней диагностики, развития и повышения доступности высокотехнологичных методов лечения, а также внедрения современных протоколов терапии", - сказал Каприн.
Он подчеркнул, что чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов на успешное лечение. На одногодичную летальность также влияет то, насколько быстро пациент прошел необходимые обследования и начал получать квалифицированную помощь даже в случае запущенной стадии, пояснил Каприн.
Главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН и РАО Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Онколог назвал основные причины появления рака
13 февраля, 02:56
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАндрей Каприн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала