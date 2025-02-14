Каприн: смертность пациентов в первый год после выявления рака снизилась
Главврач Минздрава Каприн: в России снизилась смертность от рака за 20 лет
© Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Минздрава РоссииАндрей Каприн
© Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Минздрава России
Андрей Каприн. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Смертность онкологических пациентов в течение первого года после постановки диагноза снизилась в России за последние 20 лет, что говорит о значительном прогрессе в диагностике и лечении рака, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
"Я очень рад сообщить, что за последние 20 лет в России наблюдается значительное снижение показателя одногодичной летальности от всех злокачественных новообразований. Он снизился на 31,13%, что свидетельствует о значительном прогрессе в области ранней диагностики, развития и повышения доступности высокотехнологичных методов лечения, а также внедрения современных протоколов терапии", - сказал Каприн.
Он подчеркнул, что чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов на успешное лечение. На одногодичную летальность также влияет то, насколько быстро пациент прошел необходимые обследования и начал получать квалифицированную помощь даже в случае запущенной стадии, пояснил Каприн.
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