https://ria.ru/20250214/roskosmos-1999438993.html
"Роскосмос" рассказал о кадровых перестановках в ЦНИИМАШ и НПО Лавочкина
"Роскосмос" рассказал о кадровых перестановках в ЦНИИМАШ и НПО Лавочкина - РИА Новости, 14.02.2025
"Роскосмос" рассказал о кадровых перестановках в ЦНИИМАШ и НПО Лавочкина
Новые руководители назначены в головном научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаш и производителе научных спутников НПО Лавочкина, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:45:00+03:00
2025-02-14T16:45:00+03:00
2025-02-14T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Новые руководители назначены в головном научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаш и производителе научных спутников НПО Лавочкина, сообщили в пресс-службе госкорпорации."Произошла смена руководителей двух предприятий отрасли. В связи с завершением контракта покинул пост действующий руководитель АО "ЦНИИмаш" Сергей Коблов. Исполняющим обязанности директора назначен один из его заместителей – Василий Титов", - говорится в сообщении.Также совет директоров НПО Лавочкина вместо действующего гендиректора Дмитрия Ярёменко назначил исполняющим обязанности генерального директора его заместителя Олега Кема. Новый и.о. ранее более 10 лет работал в госкорпорации, курировал создание и экспликацию автоматических космических комплексов, уточнили в "Роскосмосе".С новыми руководителями этих предприятий подписаны краткосрочные контракты, рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250214/roskosmos-1999437473.html
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роскосмос, цниимаш, космос - риа наука, василий титов
Роскосмос, ЦНИИМАШ, Космос - РИА Наука, Василий Титов
"Роскосмос" рассказал о кадровых перестановках в ЦНИИМАШ и НПО Лавочкина
Роскосмос: новые руководители были назначены в ЦНИИМАШ и НПО Лавочкина