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Замглавы "Роскосмоса" по науке покинул пост - РИА Новости, 14.02.2025
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16:43 14.02.2025 (обновлено: 16:50 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/roskosmos-1999437473.html
Замглавы "Роскосмоса" по науке покинул пост
Замглавы "Роскосмоса" по науке покинул пост - РИА Новости, 14.02.2025
Замглавы "Роскосмоса" по науке покинул пост
Заместитель гендиректора "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко покинул госкорпорацию, такое решение принял новый гендиректор Дмитрий Баканов, сообщили в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:43:00+03:00
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роскосмос
россия
александр блошенко
космос - риа наука
дмитрий баканов
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Заместитель гендиректора "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко покинул госкорпорацию, такое решение принял новый гендиректор Дмитрий Баканов, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".&quot;По соглашению сторон ушел в отставку заместитель генерального директора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко&quot;, — говорится в сообщении.В госкорпорации сообщили, что гендиректор Дмитрий Баканов принял ряд кадровых решений, направленных на адаптацию состава управленческой команды под актуальные цели и задачи отрасли.
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роскосмос, россия, александр блошенко, космос - риа наука, дмитрий баканов
Роскосмос, Россия, Александр Блошенко, Космос - РИА Наука, Дмитрий Баканов
Замглавы "Роскосмоса" по науке покинул пост

Замглавы "Роскосмоса" по науке Блошенко покинул пост после смены руководства

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Блошенко
Александр Блошенко - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Блошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Заместитель гендиректора "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко покинул госкорпорацию, такое решение принял новый гендиректор Дмитрий Баканов, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
«

"По соглашению сторон ушел в отставку заместитель генерального директора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко", — говорится в сообщении.

В госкорпорации сообщили, что гендиректор Дмитрий Баканов принял ряд кадровых решений, направленных на адаптацию состава управленческой команды под актуальные цели и задачи отрасли.
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РоскосмосРоссияАлександр БлошенкоКосмос - РИА НаукаДмитрий Баканов
 
 
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