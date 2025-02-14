https://ria.ru/20250214/rogov-1999363364.html

Рогов назвал удар по ЧАЭС провокацией

Рогов назвал удар по ЧАЭС провокацией - РИА Новости, 14.02.2025

Рогов назвал удар по ЧАЭС провокацией

Появившееся в день открытия Мюнхенской конференции в соцсетях видео, на котором дрон якобы наносит удар по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:17:00+03:00

2025-02-14T13:17:00+03:00

2025-02-14T13:17:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Появившееся в день открытия Мюнхенской конференции в соцсетях видео, на котором дрон якобы наносит удар по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), - срежиссировано киевским режимом для обвинения РФ во всем, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме удар по саркофагу ЧАЭС назвали провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. "Провокация на Чернобыльской АЭС срежиссирована и абсолютно логично укладывается в сценарий (Владимира) Зеленского по дестабилизации ситуации и обвинению во всем России. Он решил заняться самострелом, чтобы попугать Европу и обвинить Россию", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, показательно, что ни в одном украинском мониторинговом канале не было уведомлений или предупреждений об опасности движения хоть одного российского БПЛА в направлении Чернобыльской АЭС. "Все это сделано с одной целью. Перед Мюнхенской конференцией ударить своим дроном по бетонному саркофагу, чтобы показать, что Россия якобы пыталась нанести удар по Чернобыльской АЭС. Все это сделано чудным образом под камеры, чтобы Зеленский сразу мог рассказывать про "страшных русских" и "ядерный терроризм России". Никаких российских дронов там не было. Студия "95 квартал" сняла кино, как мобильная огневая группа ВСУ сбивает свой же запущенный дрон", - добавил Рогов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что высокопоставленные представители России, Украины и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 14 февраля. Позже Трамп анонсировал, что представители трех стран проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250214/gosduma-1999357613.html

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999356501.html

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