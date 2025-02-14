Еще одна женщина обвинила американского рэп-исполнителя Diddy в насилии
TMZ: еще одна женщина подала иск против американского рэп-исполнителя Diddy
© AP Photo / Mark Von HoldenАмериканский рэп-исполнитель Шон Комбс
© AP Photo / Mark Von Holden
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Еще одна женщина подала иск против скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, обвиняя его в сексуальном насилии и удерживании против воли, сообщает портал TMZ со ссылкой на текст иска.
Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.
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"Очередной иск против Diddy был подан моделью, утверждающей, что он подмешал ей наркотики и предложил ей безопасное место для отдыха, а затем удерживал ее против воли и совершал над ней сексуальное насилие в течение нескольких часов", - сообщает портал.
Согласно иску, пожелавшая остаться анонимной женщина встретила рэпера на VIP-вечеринке в Нью-Йорке в 1999 году. Истица утверждает, что он дал ей напиток, после которого она почувствовала сонливость и ей стало трудно стоять. Когда женщина сказала Комбсу, что ей дурно и захотела уйти, он предложил ей поспать у него дома. Оказавшись в постели, рэпер в течении четырех часов совершал в отношении нее насильственные действия, не обращая внимания на возражения и попытки дать отпор. Когда действие наркотика прекратилось, истица потребовала вызвать ей такси и уехала.
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По данным портала, иск был подан как против самого Комбса, так и ряда его компаний. Истица требует возмещения физического и психологического ущерба.
Как сообщает портал, адвокаты рэпера отреагировали на иск, заявив, что их клиент никогда и никого не насиловал и не торговал людьми в целях сексуальной эксплуатации.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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