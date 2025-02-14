https://ria.ru/20250214/rebenok-1999346988.html

Омбудсмен рассказала о ребенке, которого мать пыталась продать в Москве

Омбудсмен рассказала о ребенке, которого мать пыталась продать в Москве - РИА Новости, 14.02.2025

Омбудсмен рассказала о ребенке, которого мать пыталась продать в Москве

Состояние новорожденной девочки, которую мать пыталась продать в Москве за тысячу долларов, в норме, ребенок в больнице, сообщила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:20:00+03:00

2025-02-14T12:20:00+03:00

2025-02-14T12:20:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

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ольга ярославская

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Состояние новорожденной девочки, которую мать пыталась продать в Москве за тысячу долларов, в норме, ребенок в больнице, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ранее столичная прокуратура сообщила, что женщина 2004 года рождения в Москве продала новорожденную дочь, которая появилась на свет 1 февраля, за тысячу долларов. Женщине грозит статья о торговле людьми. "С ребенком все нормально, он в больнице. Мама - не гражданка России. За ребенком буду следить", - сказала Ярославская. По ее словам, по данному делу ведется следствие. "Сейчас будем искать, есть ли у ребенка другие родственники", - добавила детский омбудсмен.

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, москва, россия, ольга ярославская