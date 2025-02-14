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Омбудсмен рассказала о ребенке, которого мать пыталась продать в Москве - РИА Новости, 14.02.2025
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12:20 14.02.2025
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Омбудсмен рассказала о ребенке, которого мать пыталась продать в Москве
Омбудсмен рассказала о ребенке, которого мать пыталась продать в Москве - РИА Новости, 14.02.2025
Омбудсмен рассказала о ребенке, которого мать пыталась продать в Москве
Состояние новорожденной девочки, которую мать пыталась продать в Москве за тысячу долларов, в норме, ребенок в больнице, сообщила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:20:00+03:00
2025-02-14T12:20:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
москва
россия
ольга ярославская
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Состояние новорожденной девочки, которую мать пыталась продать в Москве за тысячу долларов, в норме, ребенок в больнице, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ранее столичная прокуратура сообщила, что женщина 2004 года рождения в Москве продала новорожденную дочь, которая появилась на свет 1 февраля, за тысячу долларов. Женщине грозит статья о торговле людьми. "С ребенком все нормально, он в больнице. Мама - не гражданка России. За ребенком буду следить", - сказала Ярославская. По ее словам, по данному делу ведется следствие. "Сейчас будем искать, есть ли у ребенка другие родственники", - добавила детский омбудсмен.
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происшествия, здоровье - общество, москва, россия, ольга ярославская
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Ольга Ярославская
Омбудсмен рассказала о ребенке, которого мать пыталась продать в Москве

Ярославская: состояние девочки, которую пыталась продать мать, нормальное

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМедицинский работник и младенец
Медицинский работник и младенец - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Медицинский работник и младенец. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Состояние новорожденной девочки, которую мать пыталась продать в Москве за тысячу долларов, в норме, ребенок в больнице, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что женщина 2004 года рождения в Москве продала новорожденную дочь, которая появилась на свет 1 февраля, за тысячу долларов. Женщине грозит статья о торговле людьми.
«
"С ребенком все нормально, он в больнице. Мама - не гражданка России. За ребенком буду следить", - сказала Ярославская.
По ее словам, по данному делу ведется следствие. "Сейчас будем искать, есть ли у ребенка другие родственники", - добавила детский омбудсмен.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваРоссияОльга Ярославская
 
 
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