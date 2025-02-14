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В Москве женщина продала новорожденную дочь за тысячу долларов
В Москве женщина продала новорожденную дочь за тысячу долларов - РИА Новости, 14.02.2025
В Москве женщина продала новорожденную дочь за тысячу долларов
В Москве женщина продала новорожденную дочь за тысячу долларов, ей грозит статья о торговле людьми, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:10:00+03:00
2025-02-14T09:10:00+03:00
2025-02-14T10:58:00+03:00
происшествия
москва
восточный административный округ (москва)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Москве женщина продала новорожденную дочь за тысячу долларов, ей грозит статья о торговле людьми, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств купли-продажи новорожденного ребенка", — говорится в релизе. По данным ведомства, 20-летняя женщина 1 февраля родила девочку и продала ее за тысячу долларов в одной из квартир на 3-й Парковой улице. Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль принятие в отношении женщины процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье о торговле людьми, а также дальнейшее жизнеустройство младенца.
https://ria.ru/20241209/ingushetija-1988256724.html
москва
восточный административный округ (москва)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, восточный административный округ (москва)
Происшествия, Москва, Восточный административный округ (Москва)
В Москве женщина продала новорожденную дочь за тысячу долларов
Прокуратура: в Москве женщина продала двухнедельную дочь за тысячу долларов