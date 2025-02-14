https://ria.ru/20250214/rebenok-1999288604.html

В Москве женщина продала новорожденную дочь за тысячу долларов

В Москве женщина продала новорожденную дочь за тысячу долларов - РИА Новости, 14.02.2025

В Москве женщина продала новорожденную дочь за тысячу долларов

В Москве женщина продала новорожденную дочь за тысячу долларов, ей грозит статья о торговле людьми, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:10:00+03:00

2025-02-14T09:10:00+03:00

2025-02-14T10:58:00+03:00

происшествия

москва

восточный административный округ (москва)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Москве женщина продала новорожденную дочь за тысячу долларов, ей грозит статья о торговле людьми, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств купли-продажи новорожденного ребенка", — говорится в релизе. По данным ведомства, 20-летняя женщина 1 февраля родила девочку и продала ее за тысячу долларов в одной из квартир на 3-й Парковой улице. Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль принятие в отношении женщины процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье о торговле людьми, а также дальнейшее жизнеустройство младенца.

https://ria.ru/20241209/ingushetija-1988256724.html

москва

восточный административный округ (москва)

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, восточный административный округ (москва)