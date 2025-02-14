https://ria.ru/20250214/realme--1999198981.html

Обзор смартфона realme C75: народная долговечность

Обзор смартфона realme C75: народная долговечность - РИА Новости, 14.02.2025

Обзор смартфона realme C75: народная долговечность

В этом году производители смартфонов берут курс на усиление защищенности устройства от внешнего воздействия. Новый realme C75 ("Реалми Ц75"), топовая модель... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:20:00+03:00

2025-02-14T16:20:00+03:00

2025-02-14T16:20:00+03:00

технологии

смартфоны

realme

наука

россия

гаджеты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999188866_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_e44eca865defe23eb74371a42bb5bcee.jpg

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. В этом году производители смартфонов берут курс на усиление защищенности устройства от внешнего воздействия. Новый realme C75 ("Реалми Ц75"), топовая модель "народной" C-серии, выполнена именно в этом тренде, не растеряв достоинств своих предшественников. С новинкой познакомимся в материале РИА Новости.ДизайнДизайн realme C75 можно назвать "классикой" — прямые линии корпуса, прямоугольный камерный блок, врезанное в экран отверстие селфи-камеры. Короче говоря, сборка здесь отличная, пластик крепкий. Разве только нижняя рамка экрана - "подбородок" - шире, чем у более дорогостоящих собратьев.Смартфон довольно крупный и тяжелый (196 граммов), но благодаря грамотно подобранным материалам корпуса, вроде матовой задней панели, лежит в руке удобно. Советуем использовать и комплектный силиконовый чехол.Во внешнем виде модели не угадывается ее суть — фактически это очень защищенный смартфон. Он получил сертификацию сразу по трем рейтингам пылевлагозащиты: IP66 (АйПи66), IP68 (АйПи68) и IP69 (АйПи69). То есть смартфон не боится погружения в воду глубиной до 1,5 метра в течение 30 минут, переживет и струю воды под давлением.Realme C75 получил сертификаты TÜV Rheinland (устойчивость к экстремальным температурам, падению и ударостойкость) и MIL-STD 810H (устойчивость к давлению, падениям, царапинам и повышенной влажности).Это стало возможным и благодаря использованию стекла ArmorShell ("Армор Шелл", "Бронированный панцирь"). В компании realme говорят, что материал устойчивее к падениям и царапинам, чем защитные стекла предыдущих поколений, смартфон может выдержать падение с высоты два метра на бетон и мрамор.ДисплейНовый realme C75 получил 6,72-дюймовую IPS-матрицу (АйПиЭс-матрица) с разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления в 90 герц. Последняя может работать и в автоматическом режиме, когда система подстраивает обновление под определенный сценарий использования.Это сравнительно яркий экран (по меркам класса) — максимальная яркость здесь составляет до 690 нит. Да, по меркам модных OLED (светодиодные экраны) это немного, но ее хватает, чтобы экран оставался читаемым под прямыми солнечными лучами.Поддержки HDR-контента (технология обработки изображения, которая поддерживает высокий диапазон яркости) тут нет. Зато использование IPS-матрицы несет неочевидное на первый взгляд преимущество — экран realme C75 напрочь лишен неприятного для многих эффекта шим-пульсации, из-за которого устают глаза.Производительность, коммуникации и софтВ качестве чипсета realme C75 использует MediaTek Helio G92 Max ("МедиаТекХелио Джи92 Мкс"), новую платформу, которая была представлена в конце 2024 года. Это процессор из линейки хорошо известных чипов Helio G9x ("ХелиоДжи9икс"). Тут без сюрпризов — восемь ядер, максимальная рабочая частота 2,0 гигагерца, техпроцесс 12 нм и видеоускоритель Mali-G52 MC2 ("Мали-Джи52 МЦ2").В синтетических бенчмарках вроде AnTuTu смартфон набирает около 300 тысяч баллов — немного в 2025-м году, а по меркам своего класса средний результат. У энергоэффективной платформы есть неоспоримое преимущество, ведь смартфон не сбрасывает рабочую частоту под нагрузкой и слабо нагревается в отличие от более мощных процессоров, склонных к троттлингу.Благодаря оптимизированному ПО и использованию высокочастотного дисплея, смартфон в использовании ощущается шустрым: анимации крутятся плавно, приложения запускаются быстро, повседневные задачи выполняются без проблем. В продвинутых по части графики играх, чтобы получить высокую кадровую частоту, не рекомендуем "задирать" ее настройки — в этом случае realme C75 способен обеспечить комфортную игровую сессию.Для этой модели в realme приготовили две конфигурации памяти — 8/128 и 8/256 гигабайт. Если восемь гигабайт оперативной памяти мало, ее можно увеличить виртуально аж на 16 гигабайт. В любом случае, пользователь будет обеспечен значительным количеством встроенной памяти. Ее можно будет еще и расширить за счет карты памяти, слот расширения тут полноразмерный — в него одновременно можно добавить не только microSD (микроСД), но и две nanoSIM (наноСИМ).Список интерфейсов и коммуникаций realme C75 обширен для этого класса смартфонов. Судите сами, здесь есть Wi-Fi стандарт ac (стандарт беспроводных локальных сетей, работающий в диапазоне частот 5 гигагерц), Bluetooth 5.0 (беспроводная сеть с помощью радиоволн), полный набор навигационных интерфейсов и даже чип NFC (технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия). Благодаря последнему легко расплачиваться смартфоном, нужно всего лишь подключить ту или иную платежную систему.В чем-то realme C75 еще похож на флагманов — здесь нет 3,5-мм аудиоджека. Да, подключить свои любимые проводные наушники не получится, но здесь это скорее не дань моде, а следствие пылевлагозащиты.Оболочка realme UI (Реалми УИ) 5.0, в основе которой лежит Android 14, все также логична, легка и удобна в использовании. Она предлагает максимальную кастомизацию под интересы и нужды пользователя, а также ряд интересного софта. Так, обновился функционал "мини-капсулы", настройки которой скрываются в пункте "Лаборатория realme" — смартфон в режиме реального времени выводит важную информацию на область вокруг фронтальной камеры.КамераВ массивном камерном блоке замечаем три глазка и одну вспышку. С последней все понятно, а вот с камерами нужно разбираться. Фактически для съемки realme C75 располагает одним датчиком — это 50-мп сенсор с автофокусом и линзой f/1.8 ("Ф/1.8"). Второй датчик носит вспомогательный характер, а вот третий кружок всего лишь элемент дизайна. Фронтальная камера невысокого разрешения, всего восемь мегапикселей.Главная камера по умолчанию снимает фото в разрешении 12,5 мегапикселя. Нужно больше деталей — включаем режим "Высокое разрешение", когда смартфон делает 50-мп снимки. Размер таких фото сильно больше, чем стандартные снимки, кроме того, в этом режиме становятся недоступными тонкие настройки съемки.Качество фото, получаемых при хорошем освещении, сравнительно высокое для своего класса. Снимки демонстрируют хорошую детализацию и резкость по всему кадру днем. Цветопередача приятная, довольно реалистичная.Порадовал ночной режим — автоматика в нем правильно подбирает сочетание выдержки и ISO ("ИСО"), высветляя тени, снимки выглядят правдоподобно. Но нужно быть готовым, что смартфон относительно долго обрабатывает снимки во время съемки.Если говорить про видеосъемку, то realme C75 умеет снимать ролики в разрешении 1080 при 30 кадрах в секунду — хотелось бы видеть в настройках 60 кадров в секунду, но, видимо, таковы ограничения чипсета.Звук, безопасность и автономностьВ новом realme C75 стереозвука нет. Да, основной динамик громкий, тут есть программное увеличение громкости "400%", но стерео все равно не хватает. Своеобразной компенсацией стало неожиданно мощная вибрация: даже во внешнем кармане зимнего пуховика отчетливо ощущаешь работу вибромоторчика.Сканер отпечатка пальцев в кнопке включения мы понемногу забываем, а зря — realme C75 напоминает, насколько удобно в повседневном использовании такое решение. Срабатывает он довольно быстро, безошибочно распознавая отпечатки владельца. Еще быстрее смартфон узнает лицо, распознавание возложено на фронтальную камеру.Смартфону дали емкий по меркам класса аккумулятор — 6 тысяч миллиампер-час, который позволяет не думать о заряде, в повседневном использовании он спокойно проживет на одном заряде 1,5 дня или 24 дня в режиме ожидания.И что совсем нетипично для класса, в комплект поставке есть быстрая зарядка мощностью 45 ватт — потребовалось всего 90 минут, чтобы полностью зарядить телефон до 100%. Мощная зарядка не повредит АКБ, в realme заявляют, что после 1460 циклов зарядки (около четырех лет ежедневного использования) аккумулятор сохранит 80% от своей первоначальной емкости.Приятным бонусом станет режим обратной зарядки — если раздобыть кабель USB-C - USB-C (ЮСБ С – ЮСБ С), realme C75 может подзаряжать другие устройства.ИтогоНовый смартфон realme действительно задает новую планку в этом классе смартфонов. Высокий уровень защищенности, хороший экран, достаточная производительность, долгая автономность — эти характеристики понравятся многим потенциальным пользователям, которые ищут максимум смартфона за минимум денег.Realme C75 поступает в продажу в сети М.Видео-Эльдорадо 13 февраля. Версия 8/128 гигабайт предлагается за 15 999 рублей, а максимальный вариант 8/256 гигабайт оценен в 17 999 рублей.Информация о продавце:ООО "МВМ", 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II, комната 3, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225.Реклама, ООО "МВМ", erid: F7NfYUJCUneRGyQiGnEh

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, смартфоны, realme, россия, гаджеты