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Путин оценил работу Развожаева на посту губернатора Севастополя - РИА Новости, 14.02.2025
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15:19 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/razvozhaev-1999409987.html
Путин оценил работу Развожаева на посту губернатора Севастополя
Путин оценил работу Развожаева на посту губернатора Севастополя - РИА Новости, 14.02.2025
Путин оценил работу Развожаева на посту губернатора Севастополя
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил стиль работы Михаила Развожаева на посту губернатора Севастополя, отметив, что он приносит результаты. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:19:00+03:00
2025-02-14T15:19:00+03:00
севастополь
россия
владимир путин
михаил развожаев
политика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил стиль работы Михаила Развожаева на посту губернатора Севастополя, отметив, что он приносит результаты. "Вы работаете уже несколько лет в Севастополе, я вижу, что вы в процесс рабочий погружены, что называется, с головой. В материале по всем ключевым направлениям жизнедеятельности города, вникаете в каждый из вопросов, я это вижу. Я вижу это, вижу стиль работы, он приносит результаты необходимые", - сказал Путин в ходе общения с Развожаевым по видео-конференц-связи.
https://ria.ru/20250114/naselenie-1993728105.html
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Путин на встрече с губернатором Севастополя Развожаевым
Путин на встрече с губернатором Севастополя Развожаевым
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севастополь, россия, владимир путин, михаил развожаев, политика
Севастополь, Россия, Владимир Путин, Михаил Развожаев, Политика
Путин оценил работу Развожаева на посту губернатора Севастополя

Путин высоко оценил стиль работы Развожаева на посту губернатора Севастополя

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил стиль работы Михаила Развожаева на посту губернатора Севастополя, отметив, что он приносит результаты.
"Вы работаете уже несколько лет в Севастополе, я вижу, что вы в процесс рабочий погружены, что называется, с головой. В материале по всем ключевым направлениям жизнедеятельности города, вникаете в каждый из вопросов, я это вижу. Я вижу это, вижу стиль работы, он приносит результаты необходимые", - сказал Путин в ходе общения с Развожаевым по видео-конференц-связи.
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