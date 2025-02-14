https://ria.ru/20250214/razvozhaev-1999409987.html

Путин оценил работу Развожаева на посту губернатора Севастополя

Путин оценил работу Развожаева на посту губернатора Севастополя - РИА Новости, 14.02.2025

Путин оценил работу Развожаева на посту губернатора Севастополя

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил стиль работы Михаила Развожаева на посту губернатора Севастополя, отметив, что он приносит результаты. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:19:00+03:00

2025-02-14T15:19:00+03:00

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севастополь

россия

владимир путин

михаил развожаев

политика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил стиль работы Михаила Развожаева на посту губернатора Севастополя, отметив, что он приносит результаты. "Вы работаете уже несколько лет в Севастополе, я вижу, что вы в процесс рабочий погружены, что называется, с головой. В материале по всем ключевым направлениям жизнедеятельности города, вникаете в каждый из вопросов, я это вижу. Я вижу это, вижу стиль работы, он приносит результаты необходимые", - сказал Путин в ходе общения с Развожаевым по видео-конференц-связи.

https://ria.ru/20250114/naselenie-1993728105.html

севастополь

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Путин на встрече с губернатором Севастополя Развожаевым Путин на встрече с губернатором Севастополя Развожаевым 2025-02-14T15:19 true PT30M33S

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Ольга Фомченкова

севастополь, россия, владимир путин, михаил развожаев, политика