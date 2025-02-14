Рейтинг@Mail.ru
Один из фигурантов дела о поставке полушпал метрополитену признал вину - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:57 14.02.2025 (обновлено: 05:02 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/rassledovanie-1999273058.html
Один из фигурантов дела о поставке полушпал метрополитену признал вину
Один из фигурантов дела о поставке полушпал метрополитену признал вину - РИА Новости, 14.02.2025
Один из фигурантов дела о поставке полушпал метрополитену признал вину
Фигурант уголовного дела о поставке метрополитену Москвы некачественной продукции - полушпал, гендиректор АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Васильев признал... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T04:57:00+03:00
2025-02-14T05:02:00+03:00
происшествия
москва
московский метрополитен
мосинжпроект
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о поставке метрополитену Москвы некачественной продукции - полушпал, гендиректор АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Васильев признал вину, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела."Васильев дал признательные показания", - сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей.По данному уголовному делу также заключены под стражу первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, арестованный за получение взятки в особо крупном размере, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, которому вменяют дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере и инженер Яна Талипова, ей вменено мошенничество.Как пояснил источник, следователи установили, что "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена общей суммой более трех миллиардов рублей. Фигуранты уголовного дела и иные неустановленные лица, контролирующие деятельность АО "ВО "Технопромимпорт" вступили между собой в преступный сговор, который сводился к замене оригинальной продукции производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную. После этого они через подконтрольное иностранное юридическое лицо ЮАБ "Мапид ЛТ", организовали на территории Республики Беларусь изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект", получив за неё оплату более двух миллиардов рублей.Кроме того, собеседник агентства добавил, что в материалах дела содержатся сведения о том, что Дощатов, являясь первым заместителем начальника ГУП "Московский метрополитен", в 2023 году получил от Волынского взятку в виде автомобиля марки Toyota RAW-4 за вынесение положительного решения в отношении качества и количества материалов, поставленных АО "ВО "Технопромимпорт" для строительства объектов метрополитена, что обеспечило получение данным подрядчиком по договору поставки полушпал гарантийного удержания в сумме 120 миллионов рублей от АО "Мосинжпроект".
https://ria.ru/20250210/rubashki-1998415593.html
https://ria.ru/20241224/bronezhelety-1990984363.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, московский метрополитен, мосинжпроект
Происшествия, Москва, Московский метрополитен, Мосинжпроект
Один из фигурантов дела о поставке полушпал метрополитену признал вину

Один из фигурантов дела о поставке некачественных полушпал признал вину

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о поставке метрополитену Москвы некачественной продукции - полушпал, гендиректор АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Васильев признал вину, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела.
"Васильев дал признательные показания", - сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Москве предприниматель получил срок за некачественные поставки для МВД
10 февраля, 14:19
По данному уголовному делу также заключены под стражу первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, арестованный за получение взятки в особо крупном размере, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, которому вменяют дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере и инженер Яна Талипова, ей вменено мошенничество.
Как пояснил источник, следователи установили, что "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена общей суммой более трех миллиардов рублей. Фигуранты уголовного дела и иные неустановленные лица, контролирующие деятельность АО "ВО "Технопромимпорт" вступили между собой в преступный сговор, который сводился к замене оригинальной продукции производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную. После этого они через подконтрольное иностранное юридическое лицо ЮАБ "Мапид ЛТ", организовали на территории Республики Беларусь изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект", получив за неё оплату более двух миллиардов рублей.
Кроме того, собеседник агентства добавил, что в материалах дела содержатся сведения о том, что Дощатов, являясь первым заместителем начальника ГУП "Московский метрополитен", в 2023 году получил от Волынского взятку в виде автомобиля марки Toyota RAW-4 за вынесение положительного решения в отношении качества и количества материалов, поставленных АО "ВО "Технопромимпорт" для строительства объектов метрополитена, что обеспечило получение данным подрядчиком по договору поставки полушпал гарантийного удержания в сумме 120 миллионов рублей от АО "Мосинжпроект".
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
В деле о поставке некачественных бронежилетов появился новый фигурант
24 декабря 2024, 13:13
 
ПроисшествияМоскваМосковский метрополитенМосинжпроект
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала