Один из фигурантов дела о поставке полушпал метрополитену признал вину
Один из фигурантов дела о поставке некачественных полушпал признал вину
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о поставке метрополитену Москвы некачественной продукции - полушпал, гендиректор АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Васильев признал вину, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела.
"Васильев дал признательные показания", - сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей.
По данному уголовному делу также заключены под стражу первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, арестованный за получение взятки в особо крупном размере, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, которому вменяют дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере и инженер Яна Талипова, ей вменено мошенничество.
Как пояснил источник, следователи установили, что "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена общей суммой более трех миллиардов рублей. Фигуранты уголовного дела и иные неустановленные лица, контролирующие деятельность АО "ВО "Технопромимпорт" вступили между собой в преступный сговор, который сводился к замене оригинальной продукции производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную. После этого они через подконтрольное иностранное юридическое лицо ЮАБ "Мапид ЛТ", организовали на территории Республики Беларусь изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект", получив за неё оплату более двух миллиардов рублей.
Кроме того, собеседник агентства добавил, что в материалах дела содержатся сведения о том, что Дощатов, являясь первым заместителем начальника ГУП "Московский метрополитен", в 2023 году получил от Волынского взятку в виде автомобиля марки Toyota RAW-4 за вынесение положительного решения в отношении качества и количества материалов, поставленных АО "ВО "Технопромимпорт" для строительства объектов метрополитена, что обеспечило получение данным подрядчиком по договору поставки полушпал гарантийного удержания в сумме 120 миллионов рублей от АО "Мосинжпроект".
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