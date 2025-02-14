https://ria.ru/20250214/rassledovanie-1999273058.html

Один из фигурантов дела о поставке полушпал метрополитену признал вину

Один из фигурантов дела о поставке полушпал метрополитену признал вину - РИА Новости, 14.02.2025

Один из фигурантов дела о поставке полушпал метрополитену признал вину

Фигурант уголовного дела о поставке метрополитену Москвы некачественной продукции - полушпал, гендиректор АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Васильев признал... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T04:57:00+03:00

2025-02-14T04:57:00+03:00

2025-02-14T05:02:00+03:00

происшествия

москва

московский метрополитен

мосинжпроект

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о поставке метрополитену Москвы некачественной продукции - полушпал, гендиректор АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Васильев признал вину, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела."Васильев дал признательные показания", - сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей.По данному уголовному делу также заключены под стражу первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, арестованный за получение взятки в особо крупном размере, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, которому вменяют дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере и инженер Яна Талипова, ей вменено мошенничество.Как пояснил источник, следователи установили, что "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена общей суммой более трех миллиардов рублей. Фигуранты уголовного дела и иные неустановленные лица, контролирующие деятельность АО "ВО "Технопромимпорт" вступили между собой в преступный сговор, который сводился к замене оригинальной продукции производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную. После этого они через подконтрольное иностранное юридическое лицо ЮАБ "Мапид ЛТ", организовали на территории Республики Беларусь изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект", получив за неё оплату более двух миллиардов рублей.Кроме того, собеседник агентства добавил, что в материалах дела содержатся сведения о том, что Дощатов, являясь первым заместителем начальника ГУП "Московский метрополитен", в 2023 году получил от Волынского взятку в виде автомобиля марки Toyota RAW-4 за вынесение положительного решения в отношении качества и количества материалов, поставленных АО "ВО "Технопромимпорт" для строительства объектов метрополитена, что обеспечило получение данным подрядчиком по договору поставки полушпал гарантийного удержания в сумме 120 миллионов рублей от АО "Мосинжпроект".

https://ria.ru/20250210/rubashki-1998415593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, московский метрополитен, мосинжпроект