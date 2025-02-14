https://ria.ru/20250214/pvo-1999489157.html

Над Черным морем сбили два беспилотника ВСУ

Над Черным морем сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025

Над Черным морем сбили два беспилотника ВСУ

Средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T20:07:00+03:00

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черное море

россия

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. "Около 19.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу МО РФ сообщало, что в 19.00 средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над акваторией Черного моря.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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черное море, россия, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)