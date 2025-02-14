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Над Черным морем сбили два беспилотника ВСУ
Над Черным морем сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025
Над Черным морем сбили два беспилотника ВСУ
Средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T20:07:00+03:00
2025-02-14T20:07:00+03:00
2025-02-14T20:07:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. "Около 19.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу МО РФ сообщало, что в 19.00 средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над акваторией Черного моря.
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черное море, россия, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Черным морем сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила еще два украинских БПЛА над акваторией Черного моря