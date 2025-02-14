https://ria.ru/20250214/pvo-1999484077.html
Над Черным морем сбили беспилотник ВСУ
Над Черным морем сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025
Над Черным морем сбили беспилотник ВСУ
Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T19:31:00+03:00
2025-02-14T19:31:00+03:00
2025-02-14T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России. "В 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Черным морем сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над акваторией Черного моря