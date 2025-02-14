https://ria.ru/20250214/pvo-1999484077.html

Над Черным морем сбили беспилотник ВСУ

Над Черным морем сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025

Над Черным морем сбили беспилотник ВСУ

Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T19:31:00+03:00

2025-02-14T19:31:00+03:00

2025-02-14T19:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России. "В 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность