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Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа
Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал "неудивительным" то, что президент США Дональд Трамп захотел провести разговор с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:55:00+03:00
2025-02-14T18:55:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал "неудивительным" то, что президент США Дональд Трамп захотел провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. "Неудивительно, что Дональд Трамп хотел поговорить с Владимиром Путиным и действительно хотел поговорить с Владимиром Зеленским, однако на настоящий момент это только разговоры. Мы еще достаточно далеки от мира, достигнутого путем переговоров", - сказал Лэмми агентству Рейтер на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее замглавы британского минобороны Мария Игл после разговора Путина и Трампа заявила, что Лондон не считает действия США предательством по отношению к Украине и европейским союзникам. Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа
Глава МИД Британии Лэмми: неудивительно, что Трамп захотел поговорить с Путиным