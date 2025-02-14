https://ria.ru/20250214/putin-1999479045.html

Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа

Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025

Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал "неудивительным" то, что президент США Дональд Трамп захотел провести разговор с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T18:55:00+03:00

2025-02-14T18:55:00+03:00

2025-02-14T18:55:00+03:00

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владимир путин

владимир зеленский

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал "неудивительным" то, что президент США Дональд Трамп захотел провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. "Неудивительно, что Дональд Трамп хотел поговорить с Владимиром Путиным и действительно хотел поговорить с Владимиром Зеленским, однако на настоящий момент это только разговоры. Мы еще достаточно далеки от мира, достигнутого путем переговоров", - сказал Лэмми агентству Рейтер на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее замглавы британского минобороны Мария Игл после разговора Путина и Трампа заявила, что Лондон не считает действия США предательством по отношению к Украине и европейским союзникам. Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.

https://ria.ru/20250214/khili-1999426882.html

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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, в мире