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Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
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18:55 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/putin-1999479045.html
Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа
Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал "неудивительным" то, что президент США Дональд Трамп захотел провести разговор с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:55:00+03:00
2025-02-14T18:55:00+03:00
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россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал "неудивительным" то, что президент США Дональд Трамп захотел провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. "Неудивительно, что Дональд Трамп хотел поговорить с Владимиром Путиным и действительно хотел поговорить с Владимиром Зеленским, однако на настоящий момент это только разговоры. Мы еще достаточно далеки от мира, достигнутого путем переговоров", - сказал Лэмми агентству Рейтер на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее замглавы британского минобороны Мария Игл после разговора Путина и Трампа заявила, что Лондон не считает действия США предательством по отношению к Украине и европейским союзникам. Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250214/khili-1999426882.html
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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа

Глава МИД Британии Лэмми: неудивительно, что Трамп захотел поговорить с Путиным

© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал "неудивительным" то, что президент США Дональд Трамп захотел провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
«
"Неудивительно, что Дональд Трамп хотел поговорить с Владимиром Путиным и действительно хотел поговорить с Владимиром Зеленским, однако на настоящий момент это только разговоры. Мы еще достаточно далеки от мира, достигнутого путем переговоров", - сказал Лэмми агентству Рейтер на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Джон Хили - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Главу Минобороны Британии поставили на место после слов о Путине и Трампе
Вчера, 16:13
Ранее замглавы британского минобороны Мария Игл после разговора Путина и Трампа заявила, что Лондон не считает действия США предательством по отношению к Украине и европейским союзникам.
Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Президент РФ В. Путин и Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Политолог рассказал про особенности встречи Путина и Трампа
Вчера, 15:19
 
СШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
 
 
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