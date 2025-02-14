https://ria.ru/20250214/putin-1999415203.html

Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков

Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков - РИА Новости, 14.02.2025

Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков

Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков и пожаров для минимизации их последствий. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:33:00+03:00

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владимир путин

общество

александр куренков (мчс)

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков и пожаров для минимизации их последствий."Мы приближаемся к весне неизбежно. А весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Это и паводки, пожары. Все, к сожалению, неизбежно. Но для того, чтобы минимизировать ущерб и для граждан, и для экономики, нужно заранее об этом подумать, и подготовиться к этим событиям. Давайте сегодня пообсуждаем", - сказал Путин и передал слово для доклада министру чрезвычайных ситуаций Александру Куренкову.

https://ria.ru/20250207/putin-1997979579.html

россия

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2025

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владимир путин, общество, александр куренков (мчс), россия