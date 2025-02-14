Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 14.02.2025 (обновлено: 15:45 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/putin-1999415203.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков
Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков - РИА Новости, 14.02.2025
Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков
Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков и пожаров для минимизации их последствий. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:33:00+03:00
2025-02-14T15:45:00+03:00
владимир путин
общество
александр куренков (мчс)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999416937_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_664896d9fc7907bec3fadbe9379e14a5.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков и пожаров для минимизации их последствий."Мы приближаемся к весне неизбежно. А весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Это и паводки, пожары. Все, к сожалению, неизбежно. Но для того, чтобы минимизировать ущерб и для граждан, и для экономики, нужно заранее об этом подумать, и подготовиться к этим событиям. Давайте сегодня пообсуждаем", - сказал Путин и передал слово для доклада министру чрезвычайных ситуаций Александру Куренкову.
https://ria.ru/20250207/putin-1997979579.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999416937_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25e501cd01930dc452b5a20b3b1c6530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, александр куренков (мчс), россия
Владимир Путин, Общество, Александр Куренков (МЧС), Россия
Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков

Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков и пожаров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков и пожаров для минимизации их последствий.
"Мы приближаемся к весне неизбежно. А весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Это и паводки, пожары. Все, к сожалению, неизбежно. Но для того, чтобы минимизировать ущерб и для граждан, и для экономики, нужно заранее об этом подумать, и подготовиться к этим событиям. Давайте сегодня пообсуждаем", - сказал Путин и передал слово для доклада министру чрезвычайных ситуаций Александру Куренкову.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Путин призвал повысить производительность труда в России
7 февраля, 14:46
 
Владимир ПутинОбществоАлександр Куренков (МЧС)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала