https://ria.ru/20250214/putin-1999415203.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков
Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков - РИА Новости, 14.02.2025
Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков
Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков и пожаров для минимизации их последствий. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:33:00+03:00
2025-02-14T15:33:00+03:00
2025-02-14T15:45:00+03:00
владимир путин
общество
александр куренков (мчс)
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков и пожаров для минимизации их последствий."Мы приближаемся к весне неизбежно. А весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Это и паводки, пожары. Все, к сожалению, неизбежно. Но для того, чтобы минимизировать ущерб и для граждан, и для экономики, нужно заранее об этом подумать, и подготовиться к этим событиям. Давайте сегодня пообсуждаем", - сказал Путин и передал слово для доклада министру чрезвычайных ситуаций Александру Куренкову.
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владимир путин, общество, александр куренков (мчс), россия
Владимир Путин, Общество, Александр Куренков (МЧС), Россия
Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков
Путин предложил членам Совбеза обсудить подготовку к сезону паводков и пожаров