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Путин призвал развивать систему здравоохранения в Севастополе
Путин призвал развивать систему здравоохранения в Севастополе - РИА Новости, 14.02.2025
Путин призвал развивать систему здравоохранения в Севастополе
Рост продолжительности жизни в Севастополе должен осуществляться за счет развития системы здравоохранения в городе, а не только благодаря хорошему климату,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:16:00+03:00
2025-02-14T15:16:00+03:00
2025-02-14T15:16:00+03:00
общество
севастополь
россия
владимир путин
михаил развожаев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Рост продолжительности жизни в Севастополе должен осуществляться за счет развития системы здравоохранения в городе, а не только благодаря хорошему климату, заявил президент России Владимир Путин. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил Путину, что по итогам 2024 года ожидаемая продолжительность жизни в Севастополе достигла 75 лет, отметив, что это является одним из лучших показателей в стране. "Нужно, чтобы это было не только за счет хорошего климата, но и за счет эффективной работы системы здравоохранения", - сказал президент России в ходе встречи с губернатором.
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общество, севастополь, россия, владимир путин, михаил развожаев
Общество, Севастополь, Россия, Владимир Путин, Михаил Развожаев
Путин призвал развивать систему здравоохранения в Севастополе
Путин призвал принять меры для роста продолжительности жизни в Севастополе