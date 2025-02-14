https://ria.ru/20250214/putin-1999408117.html

Путин призвал развивать систему здравоохранения в Севастополе

Путин призвал развивать систему здравоохранения в Севастополе - РИА Новости, 14.02.2025

Путин призвал развивать систему здравоохранения в Севастополе

Рост продолжительности жизни в Севастополе должен осуществляться за счет развития системы здравоохранения в городе, а не только благодаря хорошему климату,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:16:00+03:00

2025-02-14T15:16:00+03:00

2025-02-14T15:16:00+03:00

общество

севастополь

россия

владимир путин

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999377642_0:108:3072:1835_1920x0_80_0_0_ebeed14424abaa52193f7485f35b944e.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Рост продолжительности жизни в Севастополе должен осуществляться за счет развития системы здравоохранения в городе, а не только благодаря хорошему климату, заявил президент России Владимир Путин. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил Путину, что по итогам 2024 года ожидаемая продолжительность жизни в Севастополе достигла 75 лет, отметив, что это является одним из лучших показателей в стране. "Нужно, чтобы это было не только за счет хорошего климата, но и за счет эффективной работы системы здравоохранения", - сказал президент России в ходе встречи с губернатором.

https://ria.ru/20250114/naselenie-1993728105.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, севастополь, россия, владимир путин, михаил развожаев