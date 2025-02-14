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Евродепутат объяснил, почему Трамп может уступить Путину - РИА Новости, 14.02.2025
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14:05 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/putin-1999384114.html
Евродепутат объяснил, почему Трамп может уступить Путину
Евродепутат объяснил, почему Трамп может уступить Путину - РИА Новости, 14.02.2025
Евродепутат объяснил, почему Трамп может уступить Путину
Президента США Дональда Трампа интересуют только украинские редкоземельные металлы, российский лидер Владимир Путин добивается "невероятного успеха" в конфликте РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:05:00+03:00
2025-02-14T14:05:00+03:00
в мире
украина
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РИМ, 14 фев – РИА Новости. Президента США Дональда Трампа интересуют только украинские редкоземельные металлы, российский лидер Владимир Путин добивается "невероятного успеха" в конфликте на Украине с политической точки зрения, заявил французский левый евродепутат Рафаэль Глюксман. "Для Украины и Запада это катастрофа, поскольку Трампа интересуют только украинские редкоземельные металлы, и он готов уступить требованиям Путина. В Мюнхене вице-президент США (Джей-Ди) Вэнс встретится с Зеленским, но игра уже окончена", - сказал политик, поддерживающий Киев, в интервью газете Corriere della sera. Глюксман, говоря о западной поддержке Украины, попенял Франции на то, что она отправила недостаточно оружия, когда как Дания "практически разоружила" собственную армию. Другие европейские державы сделали для Киева очень мало, признал левый евродепутат. "По сути, Трамп требует, чтобы Зеленский профинансировал американскую помощь, причем не будущую, а уже выделенную, путем передачи редкоземельных металлов", - заявил Глуксман. Российский лидер, по его словам, "добивается необычайных успехов". "С военной точки зрения ситуация в конфликте все еще остается открытой, но Путин победил политически", - признает он.
https://ria.ru/20250214/putin-1999369309.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин
Евродепутат объяснил, почему Трамп может уступить Путину

Глюксман: Трампа интересуют только ресурсы Украины, он готов уступить Путину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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РИМ, 14 фев – РИА Новости. Президента США Дональда Трампа интересуют только украинские редкоземельные металлы, российский лидер Владимир Путин добивается "невероятного успеха" в конфликте на Украине с политической точки зрения, заявил французский левый евродепутат Рафаэль Глюксман.
"Для Украины и Запада это катастрофа, поскольку Трампа интересуют только украинские редкоземельные металлы, и он готов уступить требованиям Путина. В Мюнхене вице-президент США (Джей-Ди) Вэнс встретится с Зеленским, но игра уже окончена", - сказал политик, поддерживающий Киев, в интервью газете Corriere della sera.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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Глюксман, говоря о западной поддержке Украины, попенял Франции на то, что она отправила недостаточно оружия, когда как Дания "практически разоружила" собственную армию. Другие европейские державы сделали для Киева очень мало, признал левый евродепутат.
"По сути, Трамп требует, чтобы Зеленский профинансировал американскую помощь, причем не будущую, а уже выделенную, путем передачи редкоземельных металлов", - заявил Глуксман.
Российский лидер, по его словам, "добивается необычайных успехов". "С военной точки зрения ситуация в конфликте все еще остается открытой, но Путин победил политически", - признает он.
Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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