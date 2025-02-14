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В США сделали трудное признание о Путине после его беседы с Трампом - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/putin-1999369309.html
В США сделали трудное признание о Путине после его беседы с Трампом
В США сделали трудное признание о Путине после его беседы с Трампом - РИА Новости, 14.02.2025
В США сделали трудное признание о Путине после его беседы с Трампом
Президент США Дональд Трамп согласился с требованиями главы России Владимира Путина еще до начала переговоров по Украине, пишет Newsweek.Издание напоминает о... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:32:00+03:00
2025-02-14T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился с требованиями главы России Владимира Путина еще до начала переговоров по Украине, пишет Newsweek.Издание напоминает о словах главы Белого дома и министра обороны США Пита Хегсета о невозможности вступления Украины в НАТО и возврата территорий, контролировавшихся ею до начала СВО. Эксперты, которых опросил Newsweek, назвали такие заявления Трампа "дискурсивной победой" России. "Похоже, Соединенные Штаты согласились с требованиями Путина еще до начала переговоров", — говорится в публикации. Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней. Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250214/bolton-1999333870.html
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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, украина, россия, пит хегсет, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Россия, Пит Хегсет, НАТО
В США сделали трудное признание о Путине после его беседы с Трампом

Newsweek назвал заявления Трампа по Украине дискурсивной победой Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился с требованиями главы России Владимира Путина еще до начала переговоров по Украине, пишет Newsweek.

Издание напоминает о словах главы Белого дома и министра обороны США Пита Хегсета о невозможности вступления Украины в НАТО и возврата территорий, контролировавшихся ею до начала СВО.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Болтон неожиданно высказался о Путине из-за беседы с Трампом
Вчера, 11:30
Эксперты, которых опросил Newsweek, назвали такие заявления Трампа "дискурсивной победой" России.

"Похоже, Соединенные Штаты согласились с требованиями Путина еще до начала переговоров", — говорится в публикации.

Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней.

Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине
Вчера, 08:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаРоссияПит ХегсетНАТО
 
 
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