https://ria.ru/20250214/putin-1999369309.html

В США сделали трудное признание о Путине после его беседы с Трампом

В США сделали трудное признание о Путине после его беседы с Трампом - РИА Новости, 14.02.2025

В США сделали трудное признание о Путине после его беседы с Трампом

Президент США Дональд Трамп согласился с требованиями главы России Владимира Путина еще до начала переговоров по Украине, пишет Newsweek.Издание напоминает о... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:32:00+03:00

2025-02-14T13:32:00+03:00

2025-02-14T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился с требованиями главы России Владимира Путина еще до начала переговоров по Украине, пишет Newsweek.Издание напоминает о словах главы Белого дома и министра обороны США Пита Хегсета о невозможности вступления Украины в НАТО и возврата территорий, контролировавшихся ею до начала СВО. Эксперты, которых опросил Newsweek, назвали такие заявления Трампа "дискурсивной победой" России. "Похоже, Соединенные Штаты согласились с требованиями Путина еще до начала переговоров", — говорится в публикации. Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней. Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250214/bolton-1999333870.html

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