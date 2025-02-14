В США сделали трудное признание о Путине после его беседы с Трампом
Newsweek назвал заявления Трампа по Украине дискурсивной победой Путина
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился с требованиями главы России Владимира Путина еще до начала переговоров по Украине, пишет Newsweek.
Издание напоминает о словах главы Белого дома и министра обороны США Пита Хегсета о невозможности вступления Украины в НАТО и возврата территорий, контролировавшихся ею до начала СВО.
Издание напоминает о словах главы Белого дома и министра обороны США Пита Хегсета о невозможности вступления Украины в НАТО и возврата территорий, контролировавшихся ею до начала СВО.
Эксперты, которых опросил Newsweek, назвали такие заявления Трампа "дискурсивной победой" России.
"Похоже, Соединенные Штаты согласились с требованиями Путина еще до начала переговоров", — говорится в публикации.
Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
"Похоже, Соединенные Штаты согласились с требованиями Путина еще до начала переговоров", — говорится в публикации.
Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.