https://ria.ru/20250214/putin-1999328325.html
ОНФ доложит об итогах анализа обращений, поступивших на конференцию Путина
ОНФ доложит об итогах анализа обращений, поступивших на конференцию Путина - РИА Новости, 14.02.2025
ОНФ доложит об итогах анализа обращений, поступивших на конференцию Путина
Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" должен до 30 ноября представить доклад по итогам анализа обращений, поступивших в рамках... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:12:00+03:00
2025-02-14T11:12:00+03:00
2025-02-14T11:12:00+03:00
россия
владимир путин
михаил кузнецов (экс-губернатор)
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" должен до 30 ноября представить доклад по итогам анализа обращений, поступивших в рамках пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря, соответствующий перечень поручений по итогам пресс-конференции опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" с учетом ранее данных поручений проанализировать обращения граждан, поступившие в рамках пресс-конференции президента Российской Федерации, и по результатам анализа направить информацию в администрацию президента Российской Федерации, правительство Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации для рассмотрения в рамках их компетенции", - говорится в документе. "Доклад - до 30 ноября 2025 года", - добавляется там. Ответственным назначен руководитель исполкома "Общероссийского народного фронта" Михаил Кузнецов.
https://ria.ru/20241216/putin-1989365297.html
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россия, владимир путин, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Общероссийский народный фронт, Общество
ОНФ доложит об итогах анализа обращений, поступивших на конференцию Путина
ОНФ до 30 ноября представит анализ обращений, поступивших на конференцию Путина