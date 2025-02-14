https://ria.ru/20250214/putin-1999324891.html
Путин поручил разработать предложения по развитию наукограда Королева
Путин поручил разработать предложения по развитию наукограда Королева - РИА Новости, 14.02.2025
Путин поручил разработать предложения по развитию наукограда Королева
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с "Роскосмосом" представить предложения о развитии научно-технического потенциала... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:01:00+03:00
2025-02-14T11:01:00+03:00
2025-02-14T11:09:00+03:00
космос - риа наука
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владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с "Роскосмосом" представить предложения о развитии научно-технического потенциала подмосковного Королева.Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Разработать при участии Госкорпорации "Роскосмос" и представить предложения, направленные на развитие и реализацию научно-технического потенциала г. Королева Московской области как наукограда Российской Федерации", - сказано в тексте поручений.Срок исполнения - 1 апреля 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20241219/korolev-1990209174.html
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космос - риа наука, россия, королев, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мишустин, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Королев, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Михаил Мишустин, Роскосмос
Путин поручил разработать предложения по развитию наукограда Королева
Путин поручил разработать предложения по развитию научного потенциала Королева