https://ria.ru/20250214/putin-1999324891.html

Путин поручил разработать предложения по развитию наукограда Королева

Путин поручил разработать предложения по развитию наукограда Королева - РИА Новости, 14.02.2025

Путин поручил разработать предложения по развитию наукограда Королева

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с "Роскосмосом" представить предложения о развитии научно-технического потенциала... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:01:00+03:00

2025-02-14T11:01:00+03:00

2025-02-14T11:09:00+03:00

космос - риа наука

россия

королев

московская область (подмосковье)

владимир путин

михаил мишустин

роскосмос

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с "Роскосмосом" представить предложения о развитии научно-технического потенциала подмосковного Королева.Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Разработать при участии Госкорпорации "Роскосмос" и представить предложения, направленные на развитие и реализацию научно-технического потенциала г. Королева Московской области как наукограда Российской Федерации", - сказано в тексте поручений.Срок исполнения - 1 апреля 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20241219/korolev-1990209174.html

россия

королев

московская область (подмосковье)

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космос - риа наука, россия, королев, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мишустин, роскосмос