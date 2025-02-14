https://ria.ru/20250214/putin-1999323921.html

Путин поручил усовершенствовать механизм расчета дохода семьи

Путин поручил усовершенствовать механизм расчета дохода семьи - РИА Новости, 14.02.2025

Путин поручил усовершенствовать механизм расчета дохода семьи

Президент России Владимир Путин поручил кабмину усовершенствовать механизм расчета дохода семьи в целях назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:59:00+03:00

2025-02-14T10:59:00+03:00

2025-02-14T10:59:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину усовершенствовать механизм расчета дохода семьи в целях назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенкомПеречень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании: порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусмотрев в том числе сокращение периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение указанного пособия, и возможность его назначения при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 15 мая 2025 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250214/gosduma-1999255043.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин