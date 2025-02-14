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Путин поручил обеспечить помощь жителям пограничный регионов - РИА Новости, 14.02.2025
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10:53 14.02.2025 (обновлено: 11:10 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/putin-1999322139.html
Путин поручил обеспечить помощь жителям пограничный регионов
Путин поручил обеспечить помощь жителям пограничный регионов - РИА Новости, 14.02.2025
Путин поручил обеспечить помощь жителям пограничный регионов
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить оказание помощи по принципу "одного окна" жителям приграничных с Украиной регионов, которые пострадали от... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:53:00+03:00
2025-02-14T11:10:00+03:00
курская область
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
михаил мишустин
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить оказание помощи по принципу "одного окна" жителям приграничных с Украиной регионов, которые пострадали от действий ВСУ.Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России и исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить оказание поддержки лицам, пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований, по принципу "одного окна", обратив особое внимание на необходимость согласованного взаимодействия органов государственной власти РФ и добровольческих (волонтерских) организаций, оказывающих помощь таким лицам", - говорится в сообщении.Срок исполнения – 1 апреля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио главы Курской области Александр Хинштейн.
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курская область, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, михаил мишустин, андрей белоусов, россия
Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов, Россия
Путин поручил обеспечить помощь жителям пограничный регионов

Путин поручил помогать жителям пограничных регионов по принципу одного окна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить оказание помощи по принципу "одного окна" жителям приграничных с Украиной регионов, которые пострадали от действий ВСУ.
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России и исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить оказание поддержки лицам, пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований, по принципу "одного окна", обратив особое внимание на необходимость согласованного взаимодействия органов государственной власти РФ и добровольческих (волонтерских) организаций, оказывающих помощь таким лицам", - говорится в сообщении.
Срок исполнения – 1 апреля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио главы Курской области Александр Хинштейн.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи. 5 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья
5 февраля, 18:59
 
Курская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинМихаил МишустинАндрей БелоусовРоссия
 
 
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