https://ria.ru/20250214/putin-1999322139.html

Путин поручил обеспечить помощь жителям пограничный регионов

Путин поручил обеспечить помощь жителям пограничный регионов - РИА Новости, 14.02.2025

Путин поручил обеспечить помощь жителям пограничный регионов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить оказание помощи по принципу "одного окна" жителям приграничных с Украиной регионов, которые пострадали от... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:53:00+03:00

2025-02-14T10:53:00+03:00

2025-02-14T11:10:00+03:00

курская область

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

михаил мишустин

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить оказание помощи по принципу "одного окна" жителям приграничных с Украиной регионов, которые пострадали от действий ВСУ.Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России и исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить оказание поддержки лицам, пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований, по принципу "одного окна", обратив особое внимание на необходимость согласованного взаимодействия органов государственной власти РФ и добровольческих (волонтерских) организаций, оказывающих помощь таким лицам", - говорится в сообщении.Срок исполнения – 1 апреля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио главы Курской области Александр Хинштейн.

https://ria.ru/20250205/putin-1997597324.html

курская область

украина

россия

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курская область, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, михаил мишустин, андрей белоусов, россия