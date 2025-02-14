https://ria.ru/20250214/putin-1999321864.html

Путин дал поручение по пресечению незаконных операций с банковскими счетами

Путин дал поручение по пресечению незаконных операций с банковскими счетами - РИА Новости, 14.02.2025

Путин дал поручение по пресечению незаконных операций с банковскими счетами

Президент России Владимир Путин до 15 июля ждет предложений, как пресекать мошенничество с использованием банковских реквизитов, предоставляемых физическим... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:53:00+03:00

2025-02-14T10:53:00+03:00

2025-02-14T13:14:00+03:00

владимир путин

россия

эльвира набиуллина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

центральный банк рф (цб рф)

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин до 15 июля ждет предложений, как пресекать мошенничество с использованием банковских реквизитов, предоставляемых физическим лицом другим, соответствующий перечень поручений по итогам пресс-конференции президента 19 декабря опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации проанализировать совместно с Банком России, ФСБ России, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Росфинмониторингом практику совершения незаконных финансовых операций с использованием реквизитов банковских счетов, предоставленных физическими лицами третьим лицам, и внести предложения, направленные на пресечение указанных операций. Срок - 15 июля 2025 года", - говорится в документе.Ответственными за поручение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

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владимир путин, россия, эльвира набиуллина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф), михаил мишустин, общество