https://ria.ru/20250214/putin-1999321864.html
Путин дал поручение по пресечению незаконных операций с банковскими счетами
Путин дал поручение по пресечению незаконных операций с банковскими счетами - РИА Новости, 14.02.2025
Путин дал поручение по пресечению незаконных операций с банковскими счетами
Президент России Владимир Путин до 15 июля ждет предложений, как пресекать мошенничество с использованием банковских реквизитов, предоставляемых физическим... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:53:00+03:00
2025-02-14T10:53:00+03:00
2025-02-14T13:14:00+03:00
владимир путин
россия
эльвира набиуллина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
центральный банк рф (цб рф)
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин до 15 июля ждет предложений, как пресекать мошенничество с использованием банковских реквизитов, предоставляемых физическим лицом другим, соответствующий перечень поручений по итогам пресс-конференции президента 19 декабря опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации проанализировать совместно с Банком России, ФСБ России, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Росфинмониторингом практику совершения незаконных финансовых операций с использованием реквизитов банковских счетов, предоставленных физическими лицами третьим лицам, и внести предложения, направленные на пресечение указанных операций. Срок - 15 июля 2025 года", - говорится в документе.Ответственными за поручение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
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владимир путин, россия, эльвира набиуллина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф), михаил мишустин, общество
Владимир Путин, Россия, Эльвира Набиуллина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Михаил Мишустин, Общество
Путин дал поручение по пресечению незаконных операций с банковскими счетами
Путин ждет предложений по пресечению незаконных операций с банковскими счетами