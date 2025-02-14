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Путин поручил принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя
Путин поручил принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя - РИА Новости, 14.02.2025
Путин поручил принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя
Президент России Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя, чьи дома были повреждены в ходе боевых действий, около прежнего... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:49:00+03:00
2025-02-14T10:49:00+03:00
2025-02-14T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя, чьи дома были повреждены в ходе боевых действий, около прежнего места жительства.Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики принять меры по предоставлению жилых помещений жителям Мариуполя, дома которых были повреждены в результате боевых действий и не подлежат восстановлению и которые не получили соответствующие меры социальной поддержки, вблизи прежних мест их жительства", - говорится в документе.Доклад необходимо представить до 1 апреля 2025 года, далее – ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ДНР Денис Пушилин.
https://ria.ru/20250214/putin-1999322139.html
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владимир путин, мариуполь, россия, михаил мишустин, денис пушилин, донецкая народная республика, жилье, общество
Владимир Путин, Мариуполь, Россия, Михаил Мишустин, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Жилье, Общество
Путин поручил принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя
Путин дал поручение по предоставлению жилья жителям Мариуполя, лишившимся домов