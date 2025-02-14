https://ria.ru/20250214/putin-1999320210.html

Путин поручил принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя

Путин поручил принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя - РИА Новости, 14.02.2025

Путин поручил принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя, чьи дома были повреждены в ходе боевых действий, около прежнего... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:49:00+03:00

2025-02-14T10:49:00+03:00

2025-02-14T11:07:00+03:00

владимир путин

мариуполь

россия

михаил мишустин

денис пушилин

донецкая народная республика

жилье

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя, чьи дома были повреждены в ходе боевых действий, около прежнего места жительства.Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики принять меры по предоставлению жилых помещений жителям Мариуполя, дома которых были повреждены в результате боевых действий и не подлежат восстановлению и которые не получили соответствующие меры социальной поддержки, вблизи прежних мест их жительства", - говорится в документе.Доклад необходимо представить до 1 апреля 2025 года, далее – ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20250214/putin-1999322139.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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владимир путин, мариуполь, россия, михаил мишустин, денис пушилин, донецкая народная республика, жилье, общество