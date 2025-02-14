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Путин поручил увеличить ответственность банков за нарушение прав клиентов - РИА Новости, 14.02.2025
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10:46 14.02.2025 (обновлено: 11:07 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/putin-1999319247.html
Путин поручил увеличить ответственность банков за нарушение прав клиентов
Путин поручил увеличить ответственность банков за нарушение прав клиентов - РИА Новости, 14.02.2025
Путин поручил увеличить ответственность банков за нарушение прав клиентов
Президент России Владимир Путин поручил законодательно обеспечить повышение ответственности банков за нарушение прав клиентов при хищении мошенниками средств. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:46:00+03:00
2025-02-14T11:07:00+03:00
владимир путин
россия
михаил мишустин
эльвира набиуллина
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил законодательно обеспечить повышение ответственности банков за нарушение прав клиентов при хищении мошенниками средств.Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, в том числе с применением методов социальной инженерии", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – 15 июля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
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владимир путин, россия, михаил мишустин, эльвира набиуллина, общество
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Общество
Путин поручил увеличить ответственность банков за нарушение прав клиентов

Путин поручил увеличить ответственность банков при мошенничестве против клиентов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил законодательно обеспечить повышение ответственности банков за нарушение прав клиентов при хищении мошенниками средств.
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, в том числе с применением методов социальной инженерии", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения – 15 июля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги
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Владимир ПутинРоссияМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаОбщество
 
 
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