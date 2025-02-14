https://ria.ru/20250214/putin-1999319247.html

Путин поручил увеличить ответственность банков за нарушение прав клиентов

Путин поручил увеличить ответственность банков за нарушение прав клиентов - РИА Новости, 14.02.2025

Путин поручил увеличить ответственность банков за нарушение прав клиентов

Президент России Владимир Путин поручил законодательно обеспечить повышение ответственности банков за нарушение прав клиентов при хищении мошенниками средств. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:46:00+03:00

2025-02-14T10:46:00+03:00

2025-02-14T11:07:00+03:00

владимир путин

россия

михаил мишустин

эльвира набиуллина

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил законодательно обеспечить повышение ответственности банков за нарушение прав клиентов при хищении мошенниками средств.Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, в том числе с применением методов социальной инженерии", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – 15 июля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html

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владимир путин, россия, михаил мишустин, эльвира набиуллина, общество