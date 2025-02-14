https://ria.ru/20250214/putin-1999318351.html

Путин дал поручение по дополнительному пособию при рождении ребенка

Путин дал поручение по дополнительному пособию при рождении ребенка - РИА Новости, 14.02.2025

Путин дал поручение по дополнительному пособию при рождении ребенка

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность пособия в связи с рождением ребенка при незначительном превышении дохода семьи над РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:43:00+03:00

2025-02-14T10:43:00+03:00

2025-02-14T11:01:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность пособия в связи с рождением ребенка при незначительном превышении дохода семьи над прожиточным минимумом.Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании: порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусмотрев в том числе сокращение периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение указанного пособия, и возможность его назначения при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя", - говорится в документе.Срок исполнения - 15 мая 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250214/gosduma-1999255043.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин