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Путин поручил представить предложения о развитии военно-учебных заведений
Путин поручил представить предложения о развитии военно-учебных заведений - РИА Новости, 14.02.2025
Путин поручил представить предложения о развитии военно-учебных заведений
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Росгвардии представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений с учетом потребности в военных... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:42:00+03:00
2025-02-14T10:42:00+03:00
2025-02-14T11:07:00+03:00
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Росгвардии представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений с учетом потребности в военных кадрах.Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Минобороны России подготовить совместно с Росгвардией и представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений с учетом перспективной потребности в военных кадрах". - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 июня 2025 года, ответственными назначены глава Минобороны Андрей Белоусов и глава Росгвардии Виктор Золотов.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, андрей белоусов, виктор золотов, россия, армия, безопасность
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Путин, Андрей Белоусов, Виктор Золотов, Россия, Армия, Безопасность
Путин поручил представить предложения о развитии военно-учебных заведений
Путин поручил Минобороны предложить идеи по развитию военно-учебных заведений