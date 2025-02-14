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Путин поручил представить предложения о развитии военно-учебных заведений - РИА Новости, 14.02.2025
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10:42 14.02.2025 (обновлено: 11:07 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/putin-1999317675.html
Путин поручил представить предложения о развитии военно-учебных заведений
Путин поручил представить предложения о развитии военно-учебных заведений - РИА Новости, 14.02.2025
Путин поручил представить предложения о развитии военно-учебных заведений
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Росгвардии представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений с учетом потребности в военных... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:42:00+03:00
2025-02-14T11:07:00+03:00
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
андрей белоусов
виктор золотов
россия
армия
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Росгвардии представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений с учетом потребности в военных кадрах.Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Минобороны России подготовить совместно с Росгвардией и представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений с учетом перспективной потребности в военных кадрах". - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 июня 2025 года, ответственными назначены глава Минобороны Андрей Белоусов и глава Росгвардии Виктор Золотов.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, андрей белоусов, виктор золотов, россия, армия, безопасность
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Путин, Андрей Белоусов, Виктор Золотов, Россия, Армия, Безопасность
Путин поручил представить предложения о развитии военно-учебных заведений

Путин поручил Минобороны предложить идеи по развитию военно-учебных заведений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Росгвардии представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений с учетом потребности в военных кадрах.
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
"Минобороны России подготовить совместно с Росгвардией и представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений с учетом перспективной потребности в военных кадрах". - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 1 июня 2025 года, ответственными назначены глава Минобороны Андрей Белоусов и глава Росгвардии Виктор Золотов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Крым выступил за создание военно-учебных заведений, рассказал Путин
12 сентября 2024, 19:53
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир ПутинАндрей БелоусовВиктор ЗолотовРоссияАрмияБезопасность
 
 
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