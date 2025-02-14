https://ria.ru/20250214/putin-1999317675.html

Путин поручил представить предложения о развитии военно-учебных заведений

Путин поручил представить предложения о развитии военно-учебных заведений - РИА Новости, 14.02.2025

Путин поручил представить предложения о развитии военно-учебных заведений

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Росгвардии представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений с учетом потребности в военных... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:42:00+03:00

2025-02-14T10:42:00+03:00

2025-02-14T11:07:00+03:00

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир путин

андрей белоусов

виктор золотов

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безопасность

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Росгвардии представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений с учетом потребности в военных кадрах.Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля."Минобороны России подготовить совместно с Росгвардией и представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений с учетом перспективной потребности в военных кадрах". - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 июня 2025 года, ответственными назначены глава Минобороны Андрей Белоусов и глава Росгвардии Виктор Золотов.

https://ria.ru/20240912/putin-1972377895.html

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, андрей белоусов, виктор золотов, россия, армия, безопасность